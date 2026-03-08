Великобритания осталась с запасами газа всего на два дня - Daily Mail

У Великобритании запасов природного газа хватит всего на два дня, что вызывает опасения по поводу кризиса дефицита, поскольку конфликт на Ближнем Востоке привел к закрытию крупнейшего в мире газового объекта, а Иран закрыл ключевой судоходный канал. Об этом сообщает Daily Mail, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что запасы газа в Великобритании сократились с 18 000 ГВт·ч в прошлом году до 6 700 ГВт·ч, чего достаточно лишь для 1,5 дня спроса. Аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа.

Европа гораздо лучше подготовлена ​​к колебаниям поставок, имея запасы газа на несколько недель - говорится в статье.

Авторы указывают, что на это положение дел влияет ситуация на Ближнем Востоке - в частности, нарушения на газовом рынке, частично вызванные почти полным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок газа и нефти. По этой причине часть танкеров с СПГ меняют маршруты и идут в Азию, где цены сейчас выше. Еще один фактор нарушений на газовом рынке - остановка добычи в некоторых регионах.

"Трейдеры используют ситуацию в Великобритании, взимая с нее премиальную цену на газ, зная, что у нее нет другого выбора, кроме как превзойти своих европейских конкурентов. Сейчас Великобритания платит самую высокую оптовую цену на газ в Европе", - говорится в статье.

Контекст

По данным Financial Times, мировые энергетические рынки оказались на пороге масштабного кризиса из-за фактической остановки экспорта нефти из Персидского залива. Обострение конфликта между Израилем, США и Ираном привело к тому, что танкеры практически перестали проходить через Ормузский пролив.

Этот маршрут является критически важным для мировой экономики, поскольку через него поставляется около 20% всего глобального объема топлива.

