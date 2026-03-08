Велика Британія залишилася із запасами газу лише на два дні - Daily Mail

$43.810.0050.900.00
ukenru
19:46 • 7086 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 19976 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 45068 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 29212 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 28654 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 26299 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 36981 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 79655 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44083 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 44248 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1м/с
76%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен відвідав зруйновану багатоповерхівку в КиєвіPhoto8 березня, 12:50 • 9456 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 20036 перегляди
США не планують відмовлятися від санкцій проти росії – міністр енергетики Райт16:34 • 6208 перегляди
Відкриття у печерах Нью-Мексико змінює уявлення про можливість життя на інших планетах17:36 • 7260 перегляди
Син убитого аятоли ймовірно став новим верховним лідером Ірану – джерела18:42 • 9002 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 45072 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 73868 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 79555 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 108824 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 72132 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Андрій Сибіга
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 20045 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 28147 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 30644 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 31638 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 32256 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Financial Times
Дипломатка
Truth Social

Велика Британія залишилася із запасами газу лише на два дні - Daily Mail

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Британські запаси газу скоротилися до 6700 ГВт-год через конфлікт на Близькому Сході. Країна змушена купувати паливо за найвищими цінами в Європі.

Велика Британія залишилася із запасами газу лише на два дні - Daily Mail

У Великої Британії є запаси природного газу лише на два дні, що викликає побоювання щодо кризи дефіциту, оскільки конфлікт на Близькому Сході призвів до закриття найбільшого газового об'єкта у світі, а Іран закрив ключовий судноплавний канал. Про це повідомляє Daily Mail, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що запаси газу у Великій Британії скоротилися з 18 000 ГВт·год минулого року до 6 700 ГВт·год, чого достатньо лише для 1,5 дня попиту. Аналогічна кількість зберігається у вигляді зрідженого природного газу.

Європа набагато краще підготовлена ​​до коливань поставок, маючи запаси газу на кілька тижнів

- йдеться у статті.

Автори вказують, що на цей стан справ впливає ситуація на Близькому Сході - зокрема, порушення на газовому ринку, частково спричинені майже повним закриттям Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок газу та нафти. З цієї причини частина танкерів із ЗПГ змінюють маршрути і йдуть в Азію, де ціни зараз вищі. Ще один фактор порушень на газовому ринку - зупинка видобутку в деяких регіонах.

"Трейдери використовують ситуацію у Великій Британії, стягуючи з неї преміальну ціну на газ, знаючи, що у неї немає іншого вибору, окрім як перевершити своїх європейських конкурентів. Зараз Велика Британія платить найвищу оптову ціну на газ у Європі", - йдеться у статті.

Контекст

За даними Financial Times, світові енергетичні ринки опинилися на порозі масштабної кризи через фактичну зупинку експорту нафти з Перської затоки. Загострення конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном призвело до того, що танкери практично перестали проходити через Ормузьку протоку.

Цей маршрут є критично важливим для світової економіки, оскільки через нього постачається близько 20% усього глобального обсягу палива.

США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент 07.03.26, 01:10 • 58814 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Ізраїль
Азія
Велика Британія
Європа
Сполучені Штати Америки
Іран