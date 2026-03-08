Велика Британія залишилася із запасами газу лише на два дні - Daily Mail
Британські запаси газу скоротилися до 6700 ГВт-год через конфлікт на Близькому Сході. Країна змушена купувати паливо за найвищими цінами в Європі.
У Великої Британії є запаси природного газу лише на два дні, що викликає побоювання щодо кризи дефіциту, оскільки конфлікт на Близькому Сході призвів до закриття найбільшого газового об'єкта у світі, а Іран закрив ключовий судноплавний канал. Про це повідомляє Daily Mail, інформує УНН.
Зазначається, що запаси газу у Великій Британії скоротилися з 18 000 ГВт·год минулого року до 6 700 ГВт·год, чого достатньо лише для 1,5 дня попиту. Аналогічна кількість зберігається у вигляді зрідженого природного газу.
Європа набагато краще підготовлена до коливань поставок, маючи запаси газу на кілька тижнів
Автори вказують, що на цей стан справ впливає ситуація на Близькому Сході - зокрема, порушення на газовому ринку, частково спричинені майже повним закриттям Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок газу та нафти. З цієї причини частина танкерів із ЗПГ змінюють маршрути і йдуть в Азію, де ціни зараз вищі. Ще один фактор порушень на газовому ринку - зупинка видобутку в деяких регіонах.
"Трейдери використовують ситуацію у Великій Британії, стягуючи з неї преміальну ціну на газ, знаючи, що у неї немає іншого вибору, окрім як перевершити своїх європейських конкурентів. Зараз Велика Британія платить найвищу оптову ціну на газ у Європі", - йдеться у статті.
За даними Financial Times, світові енергетичні ринки опинилися на порозі масштабної кризи через фактичну зупинку експорту нафти з Перської затоки. Загострення конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном призвело до того, що танкери практично перестали проходити через Ормузьку протоку.
Цей маршрут є критично важливим для світової економіки, оскільки через нього постачається близько 20% усього глобального обсягу палива.
