Россия массово завозит мигрантов из Центральной Азии на ВОТ и вербует их в армию - ЦНС

$43.810.0050.900.00
ukenru
19:46 • 8298 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 20977 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 45973 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 29683 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 29077 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 26505 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 37137 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 79727 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44129 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 44313 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1.1м/с
76%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Иране тайно избрали нового верховного лидера страны - СМИ8 марта, 13:36 • 5368 просмотра
США не планируют отказываться от санкций против России – министр энергетики Райт8 марта, 16:34 • 7052 просмотра
Открытие в пещерах Нью-Мексико меняет представление о возможности жизни на других планетах17:36 • 8284 просмотра
Рынок готовится к скачку цен на нефть до $100 за баррель – FT18:30 • 5770 просмотра
Сын убитого аятоллы, вероятно, стал новым верховным лидером Ирана – источники18:42 • 9980 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 45971 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 74276 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 79901 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 109183 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 72423 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 20586 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 28330 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 30822 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 31809 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 32423 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Financial Times
Дипломатка
Truth Social

Россия массово завозит мигрантов из Центральной Азии на ВОТ и вербует их в армию - ЦНС

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Оккупанты забирают документы у мигрантов из Центральной Азии и заставляют их воевать. Десятки тысяч иностранцев используют как дешевую силу и резерв.

Россия массово завозит мигрантов из Центральной Азии на ВОТ и вербует их в армию - ЦНС

На временно оккупированном полуострове Крым российские власти все активнее привлекают трудовых мигрантов из стран Центральной Азии к работам по благоустройству городов и строительству. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что значительная часть таких работников трудится без надлежащих документов. Часто их паспорта и другие документы забирают бригадиры или посредники, из-за чего люди фактически оказываются в полной зависимости от работодателей.

Помимо эксплуатации на работах, мигранты также становятся объектом давления со стороны российских силовых структур. Представители власти и военные комиссариаты используют угрозу депортации или проблем с документами, чтобы заставлять выходцев из Центральной Азии подписывать контракты с российской армией

- говорится в сообщении.

По разным оценкам, в российскую армию уже могли быть привлечены десятки тысяч мигрантов из стран Центральной Азии, которых сначала используют как дешевую рабочую силу на оккупированных территориях, а затем - как резерв для пополнения войск.

Напомним

Оккупационная администрация Херсонщины отменила трудовые отношения с украинскими работодателями задним числом. Это привело к потере стажа и выплат для многих жителей.

Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС02.03.26, 02:05 • 52835 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Херсонская область
Центральная Азия
Крым