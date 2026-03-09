Россия массово завозит мигрантов из Центральной Азии на ВОТ и вербует их в армию - ЦНС

На временно оккупированном полуострове Крым российские власти все активнее привлекают трудовых мигрантов из стран Центральной Азии к работам по благоустройству городов и строительству. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что значительная часть таких работников трудится без надлежащих документов. Часто их паспорта и другие документы забирают бригадиры или посредники, из-за чего люди фактически оказываются в полной зависимости от работодателей.

Помимо эксплуатации на работах, мигранты также становятся объектом давления со стороны российских силовых структур. Представители власти и военные комиссариаты используют угрозу депортации или проблем с документами, чтобы заставлять выходцев из Центральной Азии подписывать контракты с российской армией - говорится в сообщении.

По разным оценкам, в российскую армию уже могли быть привлечены десятки тысяч мигрантов из стран Центральной Азии, которых сначала используют как дешевую рабочую силу на оккупированных территориях, а затем - как резерв для пополнения войск.

Напомним

Оккупационная администрация Херсонщины отменила трудовые отношения с украинскими работодателями задним числом. Это привело к потере стажа и выплат для многих жителей.

Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС