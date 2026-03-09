росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС

$43.810.0050.900.00
ukenru
19:46 • 9568 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 22456 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 47299 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 30511 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 29830 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 26800 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 37358 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 79843 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44202 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 44399 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
1.1м/с
69%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський повідомив про щорічну підтримку України від Нідерландів на 3 млрд євро Video8 березня, 14:51 • 5022 перегляди
США не планують відмовлятися від санкцій проти росії – міністр енергетики Райт8 березня, 16:34 • 8094 перегляди
Відкриття у печерах Нью-Мексико змінює уявлення про можливість життя на інших планетах8 березня, 17:36 • 9414 перегляди
Ринок готується до стрибка цін на нафту до $100 за барель – FT18:30 • 6874 перегляди
Син убитого аятоли ймовірно став новим верховним лідером Ірану – джерела18:42 • 10570 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 47299 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 74806 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 80373 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 109648 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 72833 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 20856 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 28585 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 31067 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 32047 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 32656 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Financial Times
Дипломатка
Truth Social

росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС

Київ • УНН

 • 1858 перегляди

Окупанти забирають документи у мігрантів з Центральної Азії та змушують їх воювати. Десятки тисяч іноземців використовують як дешеву силу та резерв.

росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС

На тимчасово окупованому півострові Крим російська влада дедалі активніше залучає трудових мігрантів із країн Центральної Азії до робіт із благоустрою міст та будівництва.с Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що значна частина таких працівників працює без належних документів. Часто їхні паспорти та інші документи забирають бригадири або посередники, через що люди фактично опиняються у повній залежності від роботодавців.

Окрім експлуатації на роботах, мігранти також стають об’єктом тиску з боку російських силових структур. Представники влади та військові комісаріати використовують загрозу депортації або проблем із документами, щоб змушувати вихідців із Центральної Азії підписувати контракти з російською армією

- йдеться у повідомленні.

За різними оцінками, до російської армії вже могли бути залучені десятки тисяч мігрантів із країн Центральної Азії, яких спочатку використовують як дешеву робочу силу на окупованих територіях, а згодом - як резерв для поповнення військ.

Нагадаємо

Окупаційна адміністрація Херсонщини скасувала трудові відносини з українськими роботодавцями заднім числом. Це призвело до втрати стажу та виплат для багатьох мешканців.

Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС02.03.26, 02:05 • 52837 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Херсонська область
Центральна Азія
Крим