росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС

На тимчасово окупованому півострові Крим російська влада дедалі активніше залучає трудових мігрантів із країн Центральної Азії до робіт із благоустрою міст та будівництва.с Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що значна частина таких працівників працює без належних документів. Часто їхні паспорти та інші документи забирають бригадири або посередники, через що люди фактично опиняються у повній залежності від роботодавців.

Окрім експлуатації на роботах, мігранти також стають об’єктом тиску з боку російських силових структур. Представники влади та військові комісаріати використовують загрозу депортації або проблем із документами, щоб змушувати вихідців із Центральної Азії підписувати контракти з російською армією