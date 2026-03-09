росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС
Київ • УНН
Окупанти забирають документи у мігрантів з Центральної Азії та змушують їх воювати. Десятки тисяч іноземців використовують як дешеву силу та резерв.
На тимчасово окупованому півострові Крим російська влада дедалі активніше залучає трудових мігрантів із країн Центральної Азії до робіт із благоустрою міст та будівництва.с Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що значна частина таких працівників працює без належних документів. Часто їхні паспорти та інші документи забирають бригадири або посередники, через що люди фактично опиняються у повній залежності від роботодавців.
Окрім експлуатації на роботах, мігранти також стають об’єктом тиску з боку російських силових структур. Представники влади та військові комісаріати використовують загрозу депортації або проблем із документами, щоб змушувати вихідців із Центральної Азії підписувати контракти з російською армією
За різними оцінками, до російської армії вже могли бути залучені десятки тисяч мігрантів із країн Центральної Азії, яких спочатку використовують як дешеву робочу силу на окупованих територіях, а згодом - як резерв для поповнення військ.
Нагадаємо
Окупаційна адміністрація Херсонщини скасувала трудові відносини з українськими роботодавцями заднім числом. Це призвело до втрати стажу та виплат для багатьох мешканців.
