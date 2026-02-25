Окупанти обнулили трудовий стаж мешканцям Херсонщини - ЦНС

$43.300.02
18:45 • 6180 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 11117 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 10598 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 10948 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 11625 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 12874 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13726 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 12957 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 24103 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13664 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Популярнi новини
"Куплена інвалідність та липова викладацька діяльність" - рух "Чесна мобілізація" опублікував досьє на блогерів24 лютого, 14:26 • 3374 перегляди
Аудитори США опублікували звіт щодо українських грантових активістів: перетворили реформи на власний заробіток, – адвокат24 лютого, 14:46 • 9058 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 13172 перегляди
Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували24 лютого, 15:38 • 5772 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 10347 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 24102 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 35195 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 53414 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 71655 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 74445 перегляди
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto19:45 • 2956 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 10349 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 13174 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 18741 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 28028 перегляди
Окупанти обнулили трудовий стаж мешканцям Херсонщини - ЦНС

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Окупаційна адміністрація Херсонщини скасувала трудові відносини з українськими роботодавцями заднім числом. Це призвело до втрати стажу та виплат для багатьох мешканців.

Окупанти обнулили трудовий стаж мешканцям Херсонщини - ЦНС

Після окупації частини Херсонської області місцева окупаційна адміністрація ухвалила постанову, якою фактично припинила трудові відносини з українськими роботодавцями заднім числом - датою 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що працівників мали "перепризначити" вже за російським законодавством і внести нові записи до трудових книжок. Однак ті, хто просто виїхав із тимчасово окупованої території до рф, у цю схему не потрапили. Без формального переоформлення документів вони фактично залишилися поза системою: без підтвердженого стажу, без нарахувань і без права на повноцінні виплати.

У таких випадках російські структури не визнають український трудовий стаж, якщо немає "правильного" оформлення через окупаційні органи. Люди, які втратили зв’язки з Україною і не можуть отримати підтверджуючі документи, опиняються в юридичному вакуумі

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що в результаті частина тих, хто зробив ставку на рф, сьогодні отримує мінімальні виплати або взагалі залишається без них: стаж, напрацьований роками в Україні, фактично обнулили, а обіцяна "соціальна інтеграція" виявилася формальністю.

Нагадаємо

Окупаційна влада на Херсонщині почала відбирати житло українців, які залишили свої домівки, для розміщення військових та їхніх сімей. Під виглядом інвентаризації "нічийного" майна квартири та будинки передаються російським військовим через псевдосуди.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЕкономікаФінанси
Війна в Україні
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Україна