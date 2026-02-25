Окупанти обнулили трудовий стаж мешканцям Херсонщини - ЦНС
Київ • УНН
Окупаційна адміністрація Херсонщини скасувала трудові відносини з українськими роботодавцями заднім числом. Це призвело до втрати стажу та виплат для багатьох мешканців.
Після окупації частини Херсонської області місцева окупаційна адміністрація ухвалила постанову, якою фактично припинила трудові відносини з українськими роботодавцями заднім числом - датою 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що працівників мали "перепризначити" вже за російським законодавством і внести нові записи до трудових книжок. Однак ті, хто просто виїхав із тимчасово окупованої території до рф, у цю схему не потрапили. Без формального переоформлення документів вони фактично залишилися поза системою: без підтвердженого стажу, без нарахувань і без права на повноцінні виплати.
У таких випадках російські структури не визнають український трудовий стаж, якщо немає "правильного" оформлення через окупаційні органи. Люди, які втратили зв’язки з Україною і не можуть отримати підтверджуючі документи, опиняються в юридичному вакуумі
Вказується, що в результаті частина тих, хто зробив ставку на рф, сьогодні отримує мінімальні виплати або взагалі залишається без них: стаж, напрацьований роками в Україні, фактично обнулили, а обіцяна "соціальна інтеграція" виявилася формальністю.
Нагадаємо
Окупаційна влада на Херсонщині почала відбирати житло українців, які залишили свої домівки, для розміщення військових та їхніх сімей. Під виглядом інвентаризації "нічийного" майна квартири та будинки передаються російським військовим через псевдосуди.
