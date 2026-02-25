$43.300.02
18:45 • 6176 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 11111 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 10596 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 10946 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 11624 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 12873 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 13725 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 12956 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 24099 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13664 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Оккупанты обнулили трудовой стаж жителям Херсонщины - ЦНС

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Оккупационная администрация Херсонщины отменила трудовые отношения с украинскими работодателями задним числом. Это привело к потере стажа и выплат для многих жителей.

Оккупанты обнулили трудовой стаж жителям Херсонщины - ЦНС

После оккупации части Херсонской области местная оккупационная администрация приняла постановление, которым фактически прекратила трудовые отношения с украинскими работодателями задним числом - датой 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что работников должны были "переназначить" уже по российскому законодательству и внести новые записи в трудовые книжки. Однако те, кто просто выехал с временно оккупированной территории в РФ, в эту схему не попали. Без формального переоформления документов они фактически остались вне системы: без подтвержденного стажа, без начислений и без права на полноценные выплаты.

В таких случаях российские структуры не признают украинский трудовой стаж, если нет "правильного" оформления через оккупационные органы. Люди, потерявшие связи с Украиной и не могущие получить подтверждающие документы, оказываются в юридическом вакууме

- говорится в сообщении.

Указывается, что в результате часть тех, кто сделал ставку на РФ, сегодня получает минимальные выплаты или вообще остается без них: стаж, наработанный годами в Украине, фактически обнулили, а обещанная "социальная интеграция" оказалась формальностью.

Напомним

Оккупационные власти на Херсонщине начали отбирать жилье украинцев, покинувших свои дома, для размещения военных и их семей. Под видом инвентаризации "бесхозного" имущества квартиры и дома передаются российским военным через псевдосуды.

Оккупанты на ВОТ Херсонщины отказывают местным в лечении, медучреждения переполнены ранеными россиянами - "ОТПОР"13.11.25, 00:54 • 5875 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономикаФинансы
Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Украина