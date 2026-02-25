Оккупанты обнулили трудовой стаж жителям Херсонщины - ЦНС
Киев • УНН
Оккупационная администрация Херсонщины отменила трудовые отношения с украинскими работодателями задним числом. Это привело к потере стажа и выплат для многих жителей.
После оккупации части Херсонской области местная оккупационная администрация приняла постановление, которым фактически прекратила трудовые отношения с украинскими работодателями задним числом - датой 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что работников должны были "переназначить" уже по российскому законодательству и внести новые записи в трудовые книжки. Однако те, кто просто выехал с временно оккупированной территории в РФ, в эту схему не попали. Без формального переоформления документов они фактически остались вне системы: без подтвержденного стажа, без начислений и без права на полноценные выплаты.
В таких случаях российские структуры не признают украинский трудовой стаж, если нет "правильного" оформления через оккупационные органы. Люди, потерявшие связи с Украиной и не могущие получить подтверждающие документы, оказываются в юридическом вакууме
Указывается, что в результате часть тех, кто сделал ставку на РФ, сегодня получает минимальные выплаты или вообще остается без них: стаж, наработанный годами в Украине, фактически обнулили, а обещанная "социальная интеграция" оказалась формальностью.
Напомним
Оккупационные власти на Херсонщине начали отбирать жилье украинцев, покинувших свои дома, для размещения военных и их семей. Под видом инвентаризации "бесхозного" имущества квартиры и дома передаются российским военным через псевдосуды.
