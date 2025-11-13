Оккупанты на ВОТ Херсонщины отказывают местным в лечении, медучреждения переполнены ранеными россиянами - "ОТПОР"
Киев • УНН
В Каховке и Чаплинке больницы переполнены ранеными российскими военными, местных жителей не принимают. Чтобы получить помощь, людей заставляют ехать в Геническ, что является долгим и трудным путем.
Участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" сообщают о критической ситуации с доступом к лечению местного населения. Об этом информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в Каховке и Чаплинке районные больницы переполнены ранеными российскими военными.
Обычных жителей не принимают и не лечат. Чтобы получить помощь, людей заставляют ехать в Геническ - это долгий и трудный путь
По словам активистов, оккупанты ставят жизнь и здоровье своих военных выше потребностей гражданского населения, полностью игнорируя их права на медицинское обеспечение.
"Это прямое нарушение всех норм и правил, что приводит к страданиям и потенциально смертельным случаям среди украинцев", - резюмируют в движении.
Напомним
На Херсонщине оккупанты планируют восстановить и построить новые исправительные учреждения. Это имеет целью создание сети мест содержания для гражданских и военных-дезертиров.
Партия путина вывозит украинских детей с ВОТ Херсонщины в новороссийск - ЦНС13.10.25, 07:43 • 3265 просмотров