Оккупанты на ВОТ Херсонщины отказывают местным в лечении, медучреждения переполнены ранеными россиянами - "ОТПОР"

Участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" сообщают о критической ситуации с доступом к лечению местного населения. Об этом информирует УНН.

Отмечается, что в Каховке и Чаплинке районные больницы переполнены ранеными российскими военными.

Обычных жителей не принимают и не лечат. Чтобы получить помощь, людей заставляют ехать в Геническ - это долгий и трудный путь