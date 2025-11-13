$42.010.06
12 ноября, 15:53 • 18766 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 42391 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 39427 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 42772 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 40985 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 38011 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 54000 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62838 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 82311 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 131531 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Оккупанты на ВОТ Херсонщины отказывают местным в лечении, медучреждения переполнены ранеными россиянами - "ОТПОР"

Киев • УНН

 • 516 просмотра

В Каховке и Чаплинке больницы переполнены ранеными российскими военными, местных жителей не принимают. Чтобы получить помощь, людей заставляют ехать в Геническ, что является долгим и трудным путем.

Оккупанты на ВОТ Херсонщины отказывают местным в лечении, медучреждения переполнены ранеными россиянами - "ОТПОР"

Участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" сообщают о критической ситуации с доступом к лечению местного населения. Об этом информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Каховке и Чаплинке районные больницы переполнены ранеными российскими военными.

Обычных жителей не принимают и не лечат. Чтобы получить помощь, людей заставляют ехать в Геническ - это долгий и трудный путь

- говорится в сообщении.

По словам активистов, оккупанты ставят жизнь и здоровье своих военных выше потребностей гражданского населения, полностью игнорируя их права на медицинское обеспечение.

"Это прямое нарушение всех норм и правил, что приводит к страданиям и потенциально смертельным случаям среди украинцев", - резюмируют в движении.

Напомним

На Херсонщине оккупанты планируют восстановить и построить новые исправительные учреждения. Это имеет целью создание сети мест содержания для гражданских и военных-дезертиров.

Партия путина вывозит украинских детей с ВОТ Херсонщины в новороссийск - ЦНС13.10.25, 07:43 • 3265 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеЗдоровье
Война в Украине
Геническ
Каховка
Херсонская область