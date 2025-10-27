Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС

Так званий "губернатор" тимчасово окупованої Херсонщини володимир сальдо зустрівся з керівником федеральної служби виконання покарань рф аркадієм гостєвим. На порядку денному - відновлення та будівництво нових виправних закладів на окупованій території, інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру національного спротиву (ЦНС).

За даними джерел ЦНС, росіяни вже визначили кілька локацій під нові тюрми - переважно на базі старих СІЗО або промислових споруд.

Мета - не "правопорядок", а створення мережі місць утримання для цивільних, підозрюваних у "нелояльності", і власних військових-дезертирів