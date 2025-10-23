росія інсценує теракти на окупованих територіях, щоб звинуватити Україну – Центр нацспротиву
Київ • УНН
У Центрі національного спротиву повідомили, що фсб рф організовує вибухи на тимчасово окупованих територіях Донбасу, щоб звинуватити Україну.
російські спецслужби почали проводити провокаційні вибухи проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях, аби створити "український слід". Як повідомляє Центр національного спротиву, у Луганську стався вибух нібито Bluetooth-колонки, через який постраждав місцевий мешканець. Про це пише УНН.
Деталі
Одразу після інциденту російські пропагандисти заявили, що колонка "програвала пісню "Океану Ельзи", намагаючись представити це як атаку українського підпілля. За даними джерел Центру, вибух організували співробітники фсб, які прибули до міста напередодні, щоб запустити серію постановних терактів.
За планом окупантів, подібні вибухові пристрої з "українською символікою" можуть з’явитися і в інших містах ТОТ – для посилення інформаційної кампанії проти України. Після інциденту окупаційна поліція почала перевіряти телефони місцевих, шукаючи підписки на українські Telegram-канали.
