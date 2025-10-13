Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС
Київ • УНН
воронезький інститут закликає абітурієнтів з "нових регіонів" вступати, щоб служити в російській поліції. ЦНС зазначає, що це створює фабрику майбутніх карателів, які придушуватимуть спротив на окупованих землях.
російський режим продовжує вербувати українську молодь з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що цього разу воронезький інститут закликає "абітурієнтів із нових регіонів" вступати нібито заради престижної освіти, а фактично - щоб служити в російській поліції.
кремль створює фабрику майбутніх карателів. Це люди, які завтра придушуватимуть спротив на окупованих землях, ловитимуть підлітків з проукраїнськими поглядами і охоронятимуть "русскій порядок"
Там додають, що будь-яка співпраця з окупаційними силовими структурами - це злочин проти України.
Нагадаємо
росіяни активізували політичну обробку українських дітей на ТОТ. Окупанти роблять це прямісінько у школах.
