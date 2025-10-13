$41.510.00
12 жовтня, 17:52
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
12 жовтня, 16:23
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області
11 жовтня, 16:00
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
11 жовтня, 14:06
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10
Дрони СБУ уразили НПЗ "Башнафта", який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС

Київ • УНН

 • 892 перегляди

воронезький інститут закликає абітурієнтів з "нових регіонів" вступати, щоб служити в російській поліції. ЦНС зазначає, що це створює фабрику майбутніх карателів, які придушуватимуть спротив на окупованих землях.

Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС

російський режим продовжує вербувати українську молодь з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цього разу воронезький інститут закликає "абітурієнтів із нових регіонів" вступати нібито заради престижної освіти, а фактично - щоб служити в російській поліції.

кремль створює фабрику майбутніх карателів. Це люди, які завтра придушуватимуть спротив на окупованих землях, ловитимуть підлітків з проукраїнськими поглядами і охоронятимуть "русскій порядок"

- вказують у ЦНС

Там додають, що будь-яка співпраця з окупаційними силовими структурами - це злочин проти України.

Нагадаємо

росіяни активізували політичну обробку українських дітей на ТОТ. Окупанти роблять це прямісінько у школах.

До російської армії збираються вербувати безхатьків з ТОТ - Центр нацспротиву27.04.25, 03:50 • 5344 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Україна