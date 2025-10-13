$41.510.00
12 октября, 17:52
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Воронежский институт призывает абитуриентов из "новых регионов" поступать, чтобы служить в российской полиции. ЦНС отмечает, что это создает фабрику будущих карателей, которые будут подавлять сопротивление на оккупированных землях.

Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС

российский режим продолжает вербовать украинскую молодежь с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на этот раз воронежский институт призывает "абитуриентов из новых регионов" поступать якобы ради престижного образования, а фактически - чтобы служить в российской полиции.

кремль создает фабрику будущих карателей. Это люди, которые завтра будут подавлять сопротивление на оккупированных землях, ловить подростков с проукраинскими взглядами и охранять "русский порядок"

- указывают в ЦНС

Там добавляют, что любое сотрудничество с оккупационными силовыми структурами - это преступление против Украины.

Напомним

россияне активизировали политическую обработку украинских детей на ВОТ. Оккупанты делают это прямо в школах.

Вадим Хлюдзинский

