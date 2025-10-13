Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС
Киев • УНН
Воронежский институт призывает абитуриентов из "новых регионов" поступать, чтобы служить в российской полиции. ЦНС отмечает, что это создает фабрику будущих карателей, которые будут подавлять сопротивление на оккупированных землях.
российский режим продолжает вербовать украинскую молодежь с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на этот раз воронежский институт призывает "абитуриентов из новых регионов" поступать якобы ради престижного образования, а фактически - чтобы служить в российской полиции.
кремль создает фабрику будущих карателей. Это люди, которые завтра будут подавлять сопротивление на оккупированных землях, ловить подростков с проукраинскими взглядами и охранять "русский порядок"
Там добавляют, что любое сотрудничество с оккупационными силовыми структурами - это преступление против Украины.
Напомним
россияне активизировали политическую обработку украинских детей на ВОТ. Оккупанты делают это прямо в школах.
