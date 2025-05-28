У тимчасово окупованому Луганську дітей вербують до партії путіна - ЦНС

російські окупанти активізували політичну обробку українських дітей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що окупанти роблять це прямісінько у школах. Зокрема, так званий "молодьожний фронт" партії кремлівського правителя путіна провів агітаційний захід у Луганській школі №8 імені Н. Ф. Ватутіна.

Представники організації розповідали дітям про свою діяльність, закликали приєднуватись до "цікавих проєктів" та фактично вербували школярів у політичну структуру правлячого режиму рф. Натомість обіцяли навчання у "престижних" вузах на болотах та крутий кар'єрний ріст - йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що використання шкіл для політичної вербовки - це "пряме порушення прав дитини та міжнародних норм".

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, днями на тимчасово окупованих територіях росіяни зганяли учнів старших класів на святкування "дня словʼянської культури". Головним завданням заходу було закріплення в свідомості підлітків наративу, що росія - це колиска словʼянських народів і захищає їх від "західної агресії".

Також, за даними ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.

"Не віра, а покора, не мир, а контроль": в окупованому Луганську росіяни провели форум "релігія і мир" - ЦНС