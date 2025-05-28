Во временно оккупированном Луганске детей вербуют в партию путина - ЦНС
Киев • УНН
Россияне активизировали политическую обработку детей на ВОТ, вербуя их в молодежный фронт партии путина. Обещают обучение в рф в обмен на лояльность.
российские оккупанты активизировали политическую обработку украинских детей на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты делают это прямо в школах. В частности, так называемый "молодежный фронт" партии кремлевского правителя путина провел агитационное мероприятие в Луганской школе №8 имени Н. Ф. Ватутина.
Представители организации рассказывали детям о своей деятельности, призывали присоединяться к "интересным проектам" и фактически вербовали школьников в политическую структуру правящего режима россии. Зато обещали обучение в "престижных" вузах на болотах и крутой карьерный рост
В ЦНС отмечают, что использование школ для политической вербовки - это "прямое нарушение прав ребенка и международных норм".
Напомним
По информации ЦНС, на днях на временно оккупированных территориях россияне сгоняли учеников старших классов на празднование "дня славянской культуры". Главной задачей мероприятия было закрепление в сознании подростков нарратива, что россия - это колыбель славянских народов и защищает их от "западной агрессии".
Также, по данным ЦНС, российские оккупационные администрации получили распоряжение сформировать списки детей с ВОТ для отправки в так называемые "оздоровительные" лагеря в россии. На самом деле речь идет о планомерной милитаризации украинских детей.
"Не вера, а повиновение, не мир, а контроль": в оккупированном Луганске россияне провели форум "религия и мир" - ЦНС26.05.25, 02:08 • 3572 просмотра