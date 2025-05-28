Во временно оккупированном Луганске детей вербуют в партию путина - ЦНС

российские оккупанты активизировали политическую обработку украинских детей на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты делают это прямо в школах. В частности, так называемый "молодежный фронт" партии кремлевского правителя путина провел агитационное мероприятие в Луганской школе №8 имени Н. Ф. Ватутина.

Представители организации рассказывали детям о своей деятельности, призывали присоединяться к "интересным проектам" и фактически вербовали школьников в политическую структуру правящего режима россии. Зато обещали обучение в "престижных" вузах на болотах и крутой карьерный рост - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что использование школ для политической вербовки - это "прямое нарушение прав ребенка и международных норм".

Напомним

По информации ЦНС, на днях на временно оккупированных территориях россияне сгоняли учеников старших классов на празднование "дня славянской культуры". Главной задачей мероприятия было закрепление в сознании подростков нарратива, что россия - это колыбель славянских народов и защищает их от "западной агрессии".

Также, по данным ЦНС, российские оккупационные администрации получили распоряжение сформировать списки детей с ВОТ для отправки в так называемые "оздоровительные" лагеря в россии. На самом деле речь идет о планомерной милитаризации украинских детей.

"Не вера, а повиновение, не мир, а контроль": в оккупированном Луганске россияне провели форум "религия и мир" - ЦНС