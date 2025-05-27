На ТОТ росіяни зганяли школярів на святкування "дня словʼянської культури" - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях росіяни змушували учнів відвідувати святкування, щоб закріпити наратив про росію, як колиску слов'янських народів.
На тимчасово окупованих територіях росіяни зганяли учнів старших класів на святкування "дня словʼянської культури". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що головним завданням заходу було закріплення в свідомості підлітків наративу, що росія - це колиска словʼянських народів і захищає їх від "західної агресії".
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Там також закликають ігнорувати подібні заходи та не брати в них участь, аби не стати жертвою кремлівської пропагандистської машини.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому українському Луганськук росіяни провели форум "релігія і мир". У ЦНС назвивають захід "новим фарсом кремля", адже за "показною духовністю" стоїть "ненависть до всього українського".
Також, за даними ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.
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