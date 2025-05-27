На ТОТ росіяни зганяли школярів на святкування "дня словʼянської культури" - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни зганяли учнів старших класів на святкування "дня словʼянської культури". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що головним завданням заходу було закріплення в свідомості підлітків наративу, що росія - це колиска словʼянських народів і захищає їх від "західної агресії".

Псевдоісторичне трактування минулого є одним зі стержнів російського міфу - вказують в ЦНС.

Там також закликають ігнорувати подібні заходи та не брати в них участь, аби не стати жертвою кремлівської пропагандистської машини.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому українському Луганськук росіяни провели форум "релігія і мир". У ЦНС назвивають захід "новим фарсом кремля", адже за "показною духовністю" стоїть "ненависть до всього українського".

Також, за даними ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.

Руїни Донбасу стануть "музеєм": росія хоче зберегти пам'ять про свої злочини - ЦНС