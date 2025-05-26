"Не віра, а покора, не мир, а контроль": в окупованому Луганську росіяни провели форум "релігія і мир" - ЦНС
Київ • УНН
Російські окупанти провели форум "релігія і мир" в Луганську, щоб створити видимість духовності та контролювати населення. кремль використовує релігію як інструмент окупації.
У тимчасово окупованому українському Луганськук росіяни провели форум "релігія і мир". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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У ЦНС назвивають захід "новим фарсом кремля", адже за "показною духовністю" стоїть "ненависть до всього українського".
Зокрема, окупанти створили "совєт при мінкульті лнр", до якого включили "правильні" конфесії, пропагандистів і маріонеткову "громадськість".
Ціль - не віра, а покора. Не мир, а контроль
У ЦНС вважають, що кремль використовує релігію як інструмент окупації та знищення ідентичності.
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, російські терористи планують "законсервувати" зруйновані ними ж квартали Донеччини - "щоб зберегти пам’ять про трагедію від атак ЗСУ".
Також, за даними ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.
фсб у дитсадку: на ТОТ Луганщини росіяни навчають дітей доносам і шпигунству - Центр спротиву21.05.25, 15:19 • 2248 переглядiв