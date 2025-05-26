"Не віра, а покора, не мир, а контроль": в окупованому Луганську росіяни провели форум "релігія і мир" - ЦНС

$41.500.00
46.930.00
ukenru
П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися
24 травня, 16:10 • 151762 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 10:54 • 171496 перегляди

Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

24 травня, 08:00 • 244028 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 295616 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

23 травня, 14:05 • 181583 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

23 травня, 12:17 • 114081 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

23 травня, 11:54 • 109295 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
23 травня, 11:31 • 74899 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
23 травня, 10:55 • 57598 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 54769 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
89%
747мм
Популярнi новини

Сили оборони поповнюють “обмінний фонд” російськими солдатами та офіцерами - Генштаб

25 травня, 14:12 • 29571 перегляди

Ракетна атака на Київщину: 4 загиблих, 31 поранений, серед них діти

25 травня, 14:21 • 7658 перегляди

Китайський прорив у зброї: електромагнітна гвинтівка робить 3000 пострілів за хвилину

25 травня, 14:54 • 49281 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 15:04 • 9380 перегляди

Атака на Київщині: кількість постраждалих зросла, пошкоджено понад 100 будинків

18:14 • 7672 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 244026 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 295614 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 277192 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 369112 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 448606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Віталій Кім

Ігор Клименко

Рустем Умєров

Олег Синєгубов

Кіт Келлогг

Актуальні місця

Київ

Харківська область

Київська область

Миколаїв

Сумська область

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 107293 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 151761 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 54764 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 52157 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 56738 перегляди
Актуальне

Bild

The Washington Post

Telegram

Facebook

F-16 Fighting Falcon

"Не віра, а покора, не мир, а контроль": в окупованому Луганську росіяни провели форум "релігія і мир" - ЦНС

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Російські окупанти провели форум "релігія і мир" в Луганську, щоб створити видимість духовності та контролювати населення. кремль використовує релігію як інструмент окупації.

"Не віра, а покора, не мир, а контроль": в окупованому Луганську росіяни провели форум "релігія і мир" - ЦНС

У тимчасово окупованому українському Луганськук росіяни провели форум "релігія і мир". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

У ЦНС назвивають захід "новим фарсом кремля", адже за "показною духовністю" стоїть "ненависть до всього українського".

Зокрема, окупанти створили "совєт при мінкульті лнр", до якого включили "правильні" конфесії, пропагандистів і маріонеткову "громадськість".

Ціль - не віра, а покора. Не мир, а контроль

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вважають, що кремль використовує релігію як інструмент окупації та знищення ідентичності.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, російські терористи планують "законсервувати" зруйновані ними ж квартали Донеччини - "щоб зберегти пам’ять про трагедію від атак ЗСУ".

Також, за даними ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.

фсб у дитсадку: на ТОТ Луганщини росіяни навчають дітей доносам і шпигунству - Центр спротиву21.05.25, 15:19 • 2248 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Луганськ
Brent
$64.64
Bitcoin
$109,169.00
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,372.10
Ethereum
$2,548.37