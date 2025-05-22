російські терористи планують "законсервувати" зруйновані ними ж квартали Донеччини - "щоб зберегти пам’ять про трагедію від атак ЗСУ". Про це заявив ватажок окупаційної адміністрації денис пушилін, повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

пушилін пропонує показувати руїни туристам - "як приклад сталінграда". Мовляв, нехай бачать, "що буває, коли приходить Україна".

Та є "дрібниця": ці міста знищила не Україна, а росія - бомбами, артилерією, обстрілами. І тепер хоче зробити з цього "зал слави"