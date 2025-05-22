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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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21 травня, 11:37 • 46272 перегляди

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Руїни Донбасу стануть "музеєм": росія хоче зберегти пам'ять про свої злочини - ЦНС

Київ • УНН

 • 942 перегляди

пушилін планує "законсервувати" зруйновані росією квартали Донеччини, щоб показувати туристам руїни, видаючи їх за наслідки дій України.

Руїни Донбасу стануть "музеєм": росія хоче зберегти пам'ять про свої злочини - ЦНС

російські терористи планують "законсервувати" зруйновані ними ж квартали Донеччини - "щоб зберегти пам’ять про трагедію від атак ЗСУ". Про це заявив ватажок окупаційної адміністрації денис пушилін, повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Деталі

пушилін пропонує показувати руїни туристам - "як приклад сталінграда". Мовляв, нехай бачать, "що буває, коли приходить Україна".

Та є "дрібниця": ці міста знищила не Україна, а росія - бомбами, артилерією, обстрілами. І тепер хоче зробити з цього "зал слави"

- зазначають в ЦНС.

Там наголошуують, що це - чергова маніпуляція в інформаційній війні проти української ідентичності.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.

Також повідомлялося, що російські загарбники викладають для дітей-сиріт на тимчасово окупованій території Донецьку та Амросіївки уроки з військової підготовки. Інструктори – бойовики, понад 900 дітей пройшли військовий вишкіл.

На ТОТ окупанти встановили контроль за кожним гектаром землі через "моніторингові комісії" - ЦНС20.05.25, 00:01 • 3908 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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