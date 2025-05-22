Руїни Донбасу стануть "музеєм": росія хоче зберегти пам'ять про свої злочини - ЦНС
Київ • УНН
пушилін планує "законсервувати" зруйновані росією квартали Донеччини, щоб показувати туристам руїни, видаючи їх за наслідки дій України.
російські терористи планують "законсервувати" зруйновані ними ж квартали Донеччини - "щоб зберегти пам’ять про трагедію від атак ЗСУ". Про це заявив ватажок окупаційної адміністрації денис пушилін, повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
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пушилін пропонує показувати руїни туристам - "як приклад сталінграда". Мовляв, нехай бачать, "що буває, коли приходить Україна".
Та є "дрібниця": ці міста знищила не Україна, а росія - бомбами, артилерією, обстрілами. І тепер хоче зробити з цього "зал слави"
Там наголошуують, що це - чергова маніпуляція в інформаційній війні проти української ідентичності.
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.
Також повідомлялося, що російські загарбники викладають для дітей-сиріт на тимчасово окупованій території Донецьку та Амросіївки уроки з військової підготовки. Інструктори – бойовики, понад 900 дітей пройшли військовий вишкіл.
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