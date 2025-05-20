На ТОТ окупанти встановили контроль за кожним гектаром землі через "моніторингові комісії" - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни створюють "моніторингові комісії", які стежитимуть, як фермери використовують землю. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що тепер саме комісія вирішуватиме, що кому засівати, і хто "неефективний". У ЦНС стверджують, що:

це - планова економіка замість ринку;

продукцію вилучають через фейкові "агрооператори" за заниженими цінами;

прибутки йдуть не людям, а гауляйтерам.

"На ТОТ - повернення до СРСР. Окупанти контролюють кожен гектар", - додали у ЦНС.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, окупаційні адміністрації на ТОТ готують так звані "екскурсії" для школярів середніх і старших класів на територію Курської області рф. Під виглядом "вшанування жертв української агресії" дітям показуватимуть зруйновані будинки й "свідків".

росіяни відправляють поштарів з рф на ТОТ України через брак кадрів - ЦНС