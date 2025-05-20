На ТОТ окупанти встановили контроль за кожним гектаром землі через "моніторингові комісії" - ЦНС

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
19:07 • 6044 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

17:40 • 18534 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
15:26 • 34320 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 134924 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 93692 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 277787 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 91125 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 77130 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 52640 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 34137 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.2м/с
72%
744мм
Популярнi новини

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 67968 перегляди

Венс про переговори щодо мирного врегулювання в Україні: "зайшли в глухий кут"

19 травня, 13:57 • 23439 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 31439 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 30838 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

15:32 • 41094 перегляди
Публікації

Егоїстичні інтереси правлять світом.

15:32 • 41113 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 67987 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 134924 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 277787 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 121027 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 30858 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 31462 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 120526 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 124975 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 210858 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

На ТОТ окупанти встановили контроль за кожним гектаром землі через "моніторингові комісії" - ЦНС

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Росіяни на ТОТ створюють комісії для контролю за використанням землі фермерами. Комісії вирішують, що сіяти, продукцію вилучають за заниженими цінами, прибутки йдуть гауляйтерам.

На ТОТ окупанти встановили контроль за кожним гектаром землі через "моніторингові комісії" - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) росіяни створюють "моніторингові комісії", які стежитимуть, як фермери використовують землю. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що тепер саме комісія вирішуватиме, що кому засівати, і хто "неефективний". У ЦНС стверджують, що:

  • це - планова економіка замість ринку;
    • продукцію вилучають через фейкові "агрооператори" за заниженими цінами;
      • прибутки йдуть не людям, а гауляйтерам.

        "На ТОТ - повернення до СРСР. Окупанти контролюють кожен гектар", - додали у ЦНС.

        Нагадаємо

        За інформацією ЦНС, окупаційні адміністрації на ТОТ готують так звані "екскурсії" для школярів середніх і старших класів на територію Курської області рф. Під виглядом "вшанування жертв української агресії" дітям показуватимуть зруйновані будинки й "свідків".

        росіяни відправляють поштарів з рф на ТОТ України через брак кадрів - ЦНС14.05.25, 04:06 • 3621 перегляд

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        ЕкономікаАгроновини
        Україна
        Brent
        $65.54
        Bitcoin
        $105,461.90
        S&P 500
        $5,957.61
        Tesla
        $341.13
        Газ TTF
        $35.23
        Золото
        $3,235.34
        Ethereum
        $2,520.30