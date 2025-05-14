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росіяни відправляють поштарів з рф на ТОТ України через брак кадрів - ЦНС

Київ • УНН

 • 458 перегляди

Через відмову місцевих співпрацювати, окупанти везуть поштарів з рф, обіцяючи високі зарплати та житло. Це є частиною зміни демографічного складу ТОТ.

росіяни відправляють поштарів з рф на ТОТ України через брак кадрів - ЦНС

росіяни вирішили подолати кадрову кризу на тимчасово окупованих територіях Украхни (ТОТ), відправляючи туди поштарів зі своєї території. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що місцеві поштарі відмовляються співпрацювати з окупаційною владою або вже виїхали з регіону, тому "загарбники везуть гастролерів".

Але це не просто "робота" - це частина зміни демографічного складу

- підкреслюють у ЦНС.

Там вказують, що завезеним "спеціалістам" обіцяють високі зарплати та житло, відібране в українців.

"Це - черговий крок у колонізації тимчасово окупованих територій", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України готують так звані "екскурсії" для школярів середніх і старших класів на територію Курської області рф. Під виглядом "вшанування жертв української агресії" дітям показуватимуть зруйновані будинки й "свідків".

На ТОТ окупанти створюють "козацькі класи" для мілітаризації дітей - ЦНС14.05.25, 00:51 • 1130 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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