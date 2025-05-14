росіяни вирішили подолати кадрову кризу на тимчасово окупованих територіях Украхни (ТОТ), відправляючи туди поштарів зі своєї території. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що місцеві поштарі відмовляються співпрацювати з окупаційною владою або вже виїхали з регіону, тому "загарбники везуть гастролерів".

Але це не просто "робота" - це частина зміни демографічного складу - підкреслюють у ЦНС.

Там вказують, що завезеним "спеціалістам" обіцяють високі зарплати та житло, відібране в українців.

"Це - черговий крок у колонізації тимчасово окупованих територій", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України готують так звані "екскурсії" для школярів середніх і старших класів на територію Курської області рф. Під виглядом "вшанування жертв української агресії" дітям показуватимуть зруйновані будинки й "свідків".

На ТОТ окупанти створюють "козацькі класи" для мілітаризації дітей - ЦНС