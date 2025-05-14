россияне решили преодолеть кадровый кризис на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ), отправляя туда почтальонов со своей территории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что местные почтальоны отказываются сотрудничать с оккупационными властями или уже выехали из региона, поэтому "захватчики везут гастролеров".

Но это не просто "работа" - это часть изменения демографического состава - подчеркивают в ЦНС.

Там указывают, что завезенным "специалистам" обещают высокие зарплаты и жилье, отобранное у украинцев.

"Это - очередной шаг в колонизации временно оккупированных территорий", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

По информации ЦНС, оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Украины готовят так называемые "экскурсии" для школьников средних и старших классов на территорию Курской области рф. Под видом "чествования жертв украинской агрессии" детям будут показывать разрушенные дома и "свидетелей".

На ВОТ оккупанты создают "казачьи классы" для милитаризации детей - ЦНС