Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) готують так звані "екскурсії" для школярів середніх і старших класів на територію Курської області рф, яка регулярно потрапляє під вогонь. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що під виглядом "вшанування жертв української агресії" дітям показуватимуть зруйновані будинки й "свідків".

Аби вбити в голову наратив: Україна - агресор. Звісно, без згадки про те, хто насправді розв’язав цю війну. При цьому сам регіон не є безпечним - але росіяни традиційно прикриваються дітьми, просуваючи свої воєнні вигадки