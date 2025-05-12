росіяни возять школярів з ТОТ на екскурсії до Курщини під виглядом "вшанування жертв української агресії" - ЦНС
Київ • УНН
Окупанти організовують для українських дітей "вшанування жертв агресії", показуючи зруйновані будинки та "свідків". Мета - звинуватити Україну в агресії та приховати правду про війну.
Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) готують так звані "екскурсії" для школярів середніх і старших класів на територію Курської області рф, яка регулярно потрапляє під вогонь. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що під виглядом "вшанування жертв української агресії" дітям показуватимуть зруйновані будинки й "свідків".
Аби вбити в голову наратив: Україна - агресор. Звісно, без згадки про те, хто насправді розв’язав цю війну. При цьому сам регіон не є безпечним - але росіяни традиційно прикриваються дітьми, просуваючи свої воєнні вигадки
Там закликали мешканців ТОТ бойкотувати участь у таких поїздках.
Нагадаємо
При вступі дитини до школи на тимчасово окупованих територіях України вимагають особистої заяви від обох батьків. За інформацією ЦНС, тепер для вступу дитини до захопленої школи окупанти вимагають особисто написану заяву від обох батьків, незважаючи на їхнє місцезнаходження та стосунки в родині.
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