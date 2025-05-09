росія проводить інвентаризацію майна на ТОТ для вилучення житла в українців - ISW
Київ • УНН
росія внесла понад 250 тисяч об'єктів нерухомості на тимчасово окупованих територіях України до свого реєстру. Інститут вивчення війни повідомляє, що це дозволить загарбникам націоналізувати майно та продавати його росіянам.
росія проводить інвентаризацію нерухомості на тимчасово окупованих територіях України з метою вилучення майна у місцевих жителів. Про це йдеться в аналітичному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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Зазначається, що 29 квітня віце-прем'єр росії Марат Хуснуллін заявив, що росія внесла 251 750 об'єктів нерухомості з ТОТ України до російського Єдиного державного реєстру нерухомості в рамках інвентаризації об'єктів нерухомості на окупованих територіях.
Хуснуллін заявив, що процес інвентаризації дозволить жителям окупованих територій швидко формалізувати та "захистити" свої права власності та дозволить росії оцінити об'єкти нерухомості. Радник мера Маріуполя України Петро Андрющенко відреагував на заяви Хуснулліна і наголосив 6 травня, що росія планує націоналізувати всі інвентаризовані об'єкти нерухомості на окупованій Україні, по суті, "розграбувавши" майно у його українських власників
Раніше ISW спостерігав як націоналізація майна на окупованій Україні дозволяє російському уряду продавати це майно з аукціону громадянам росії, що полегшує незаконне переселення громадян росії на тимчасово окуповані території України з росії.
Кримська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода ( РСЕ/РС ) 7 травня опублікувала історію, в якій докладно описувалося, як дві жінки, які виїхали з окупованого Криму до Києва у 2019 році після відмови отримати російські паспорти, виявили, що російська окупаційна адміністрація конфіскувала та продала їхню квартиру в Криму російському військовослужбовцю
За оцінкою ISW, російська політика націоналізації майна все частіше призводить до переміщення мешканців окупованої України та позбавлення їх будинків.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях почали примусово вилучати житло українців які виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію.
Окупаційна влада Маріуполя намагається забрати квартири у місцевих жителів, оголошуючи їх "безхозними". Через відсутність документів та затягування процесу вступу у спадок маріупольці ризикують втратити своє житло.
Загарбники розпочинають масштабну "інвентаризацію" української нерухомості на окупованій Луганщині - Спротив19.10.24, 04:25 • 42877 переглядiв