росія проводить інвентаризацію майна на ТОТ для вилучення житла в українців - ISW

$41.440.02
47.070.11
ukenru
День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня
03:30 • 1608 перегляди

День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня

8 травня, 20:34 • 12547 перегляди

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

8 травня, 17:55 • 45256 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 83447 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

8 травня, 13:00 • 137587 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
8 травня, 12:19 • 107509 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

8 травня, 12:11 • 108217 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

8 травня, 11:49 • 167760 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:18 • 108806 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

8 травня, 10:52 • 129801 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
71%
749мм
Популярнi новини

Трамп привітав першого в історії американського Папу

8 травня, 17:56 • 9288 перегляди

Apple розробляє чипи для розумних окулярів, серверів ШІ та нових Mac - Bloomberg

8 травня, 18:13 • 7754 перегляди

Україна сподівається на підтримку Ватиканом зусиль для досягнення миру: як Зеленський привітав нового Папу Римського

8 травня, 18:19 • 6714 перегляди

Пакистан атакував три військові бази на півночі Індії

8 травня, 18:45 • 32670 перегляди

Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом

8 травня, 19:03 • 16814 перегляди
Публікації

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 96302 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 115919 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:49 • 167760 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

8 травня, 10:52 • 129801 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 211838 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 127132 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 140795 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 76990 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 106171 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 154351 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

росія проводить інвентаризацію майна на ТОТ для вилучення житла в українців - ISW

Київ • УНН

 • 916 перегляди

росія внесла понад 250 тисяч об'єктів нерухомості на тимчасово окупованих територіях України до свого реєстру. Інститут вивчення війни повідомляє, що це дозволить загарбникам націоналізувати майно та продавати його росіянам.

росія проводить інвентаризацію майна на ТОТ для вилучення житла в українців - ISW

росія проводить інвентаризацію нерухомості на тимчасово окупованих територіях України з метою вилучення майна у місцевих жителів. Про це йдеться в аналітичному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 29 квітня віце-прем'єр росії Марат Хуснуллін заявив, що росія внесла 251 750 об'єктів нерухомості з ТОТ України до російського Єдиного державного реєстру нерухомості в рамках інвентаризації об'єктів нерухомості на окупованих територіях.

Хуснуллін заявив, що процес інвентаризації дозволить жителям окупованих територій швидко формалізувати та "захистити" свої права власності та дозволить росії оцінити об'єкти нерухомості. Радник мера Маріуполя України Петро Андрющенко відреагував на заяви Хуснулліна і наголосив 6 травня, що росія планує націоналізувати всі інвентаризовані об'єкти нерухомості на окупованій Україні, по суті, "розграбувавши" майно у його українських власників

- звітує Інститут вивчення війни.

Раніше ISW спостерігав як націоналізація майна на окупованій Україні дозволяє російському уряду продавати це майно з аукціону громадянам росії, що полегшує незаконне переселення громадян росії на тимчасово окуповані території України з росії.

Кримська служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода ( РСЕ/РС ) 7 травня опублікувала історію, в якій докладно описувалося, як дві жінки, які виїхали з окупованого Криму до Києва у 2019 році після відмови отримати російські паспорти, виявили, що російська окупаційна адміністрація конфіскувала та продала їхню квартиру в Криму російському військовослужбовцю

- йдеться у звіті.

За оцінкою ISW, російська політика націоналізації майна все частіше призводить до переміщення мешканців окупованої України та позбавлення їх будинків. 

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях почали примусово вилучати житло українців які виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію. 

Окупаційна влада Маріуполя намагається забрати квартири у місцевих жителів, оголошуючи їх "безхозними". Через відсутність документів та затягування процесу вступу у спадок маріупольці ризикують втратити своє житло.

Загарбники розпочинають масштабну "інвентаризацію" української нерухомості на окупованій Луганщині - Спротив19.10.24, 04:25 • 42877 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Інститут дослідження війни
Україна
Маріуполь
Brent
$63.06
Bitcoin
$102,576.20
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$35.34
Золото
$3,313.40
Ethereum
$2,215.75