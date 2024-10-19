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Загарбники розпочинають масштабну "інвентаризацію" української нерухомості на окупованій Луганщині - Спротив

Київ • УНН

 • 42873 перегляди

російські загарбники мають намір провести "інвентаризацію" 100 тис. об'єктів нерухомості на окупованій Луганщині до кінця 2024 року. Мета - виявити майно українців, які не отримали російське громадянство.

Загарбники розпочинають масштабну "інвентаризацію" української нерухомості на окупованій Луганщині - Спротив

Російські загарбники планують до кінця 2024 року провести "інвентаризацію" усієї нерухомості на тимчасово окупованих територіях Луганщини - йдеться про щонайменше 100 тис. об'єктів. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву, пише УНН.

Розпочнуть зі Станично-Луганського району області. Головна ціль такої "кампанії" – виявити майно українців, які не поміняли громадянство, не отримали російський паспорт та не оформили його відповідно до кремлівського законодавства,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що також окупанти створили спеціальний житловий фонд так званого "безхозного" житла на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Фонд створюється з метою відібрати нерухомість у їх законних власників,

- наголошують у ЦНС.

Окупанти використовують дитячу працю - Спротив16.10.24, 15:55 • 11468 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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