Захватчики начинают масштабную "инвентаризацию" украинской недвижимости на оккупированной Луганщине - Сопротивление

Российские захватчики планируют до конца 2024 года провести «инвентаризацию» всей недвижимости на временно оккупированных территориях Луганщины - речь идет о не менее 100 тыс. объектов. Об этом сообщается на сайте Центра национального сопротивления, пишет УНН.

Начнут со Станично-Луганского района области. Главная цель такой «кампании» - выявить имущество украинцев, которые не поменяли гражданство, не получили российский паспорт и не оформили его в соответствии с кремлевским законодательством, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что также оккупанты создали специальный жилой фонд так называемого «бесхозного» жилья на временно оккупированных территориях Херсонщины.

Фонд создается с целью отобрать недвижимость у их законных владельцев, - отмечают в ЦНС.

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