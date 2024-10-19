Захватчики начинают масштабную "инвентаризацию" украинской недвижимости на оккупированной Луганщине - Сопротивление
Киев • УНН
российские захватчики намерены провести "инвентаризацию" 100 тыс. объектов недвижимости на оккупированной Луганщине до конца 2024 года. Цель - выявить имущество украинцев, которые не получили российское гражданство.
Российские захватчики планируют до конца 2024 года провести «инвентаризацию» всей недвижимости на временно оккупированных территориях Луганщины - речь идет о не менее 100 тыс. объектов. Об этом сообщается на сайте Центра национального сопротивления, пишет УНН.
Начнут со Станично-Луганского района области. Главная цель такой «кампании» - выявить имущество украинцев, которые не поменяли гражданство, не получили российский паспорт и не оформили его в соответствии с кремлевским законодательством,
Детали
Отмечается, что также оккупанты создали специальный жилой фонд так называемого «бесхозного» жилья на временно оккупированных территориях Херсонщины.
Фонд создается с целью отобрать недвижимость у их законных владельцев,
Оккупанты используют детский труд - Сопротивление16 октября 2024, 12:55 • 10417 просмотров