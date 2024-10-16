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Оккупанты используют детский труд - Сопротивление

Оккупанты используют детский труд - Сопротивление

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16 октября 2024, 12:55  •  2798 просмотра

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Центр национального сопротивления сообщил о привлечении детей к сбору урожая и изготовлению дронов на оккупированных территориях.

Центр национального сопротивления сообщил об использовании захватчиками детского труда, пишет УНН.

Детали

«Советскую практику привлечения детей к сбору урожая и обработки земли россияне возвращают на временно оккупированных территориях Украины. Такие уроки дармового труда «провели» для учеников 4-й Мелитопольской школы», - сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным Центра нацсопротивления, регулярные занятия по «агроработе» проходят для школьников старших классов. «Таким образом оккупанты якобы готовят будущие кадры для агропромышленного комплекса. Впрочем, на практике это использование дармового детского труда и считается формой эксплуатации и признается незаконным», - отметили в Центре нацсопротивления.

«Кроме этого россияне активно привлекают украинских детей на временно оккупированных территориях к изготовлению дронов на нужды армии врага. Для этого местные школы кремль обеспечивает учебниками по «беспилотным авиационным системам», - сказано в сообщении.

«В условиях временной оккупации Украины детский труд стал преступной реальностью. Важно, чтобы международное сообщество и правозащитные организации активно реагировали на эти нарушения, требуя ответственности от кремля», - заявили в Центре нацсопротивления.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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