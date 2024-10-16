Окупанти використовують дитячу працю - Спротив
Київ • УНН
Центр національного спротиву повідомив про залучення дітей до збору врожаю та виготовлення дронів на окупованих територіях.
Центр національного спротиву повідомив про використання загарбниками дитячої праці, пише УНН.
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"Радянську практику залучення дітей до збору врожаю та обробки землі росіяни повертають на тимчасово окупованих територіях України. Такі уроки дармової праці "провели" для учнів 4-ї Мелітопольської школи", - повідомили у Центрі національного спротиву.
За даними Центру нацспротиву, регулярні заняття з "агропраці" відбуваються для школярів старших класів. "У такий спосіб окупанти нібито готують майбутні кадри для агропромислового комплексу. Втім на практиці це є використання дармової дитячої праці та вважається формою експлуатації та визнається незаконним", - наголосили у Центрі нацспротиву.
"Окрім цього росіяни активно залучають українських дітей на тимчасово окупованих територіях до виготовлення дронів на потреби армії ворога. Для цього місцеві школи кремль забезпечує підручниками з "безпілотних авіаційних систем", - сказано у повідомленні.
"В умовах тимчасової окупації України дитяча праця стала злочинною реальністю. Важливо, щоб міжнародне співтовариство та правозахисні організації активно реагували на ці порушення, вимагаючи відповідальності від кремля", - заявили у Центрі нацспротиву.