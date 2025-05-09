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россия проводит инвентаризацию имущества на ВОТ для изъятия жилья у украинцев - ISW

Киев • УНН

 • 976 просмотра

россия внесла более 250 тысяч объектов недвижимости на временно оккупированных территориях Украины в свой реестр. Институт изучения войны сообщает, что это позволит захватчикам национализировать имущество и продавать его россиянам.

россия проводит инвентаризацию имущества на ВОТ для изъятия жилья у украинцев - ISW

россия проводит инвентаризацию недвижимости на временно оккупированных территориях Украины с целью изъятия имущества у местных жителей. Об этом говорится в аналитическом своде американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что 29 апреля вице-премьер россии Марат Хуснуллин заявил, что россия внесла 251 750 объектов недвижимости с ВОТ Украины в российский Единый государственный реестр недвижимости в рамках инвентаризации объектов недвижимости на оккупированных территориях.

Хуснуллин заявил, что процесс инвентаризации позволит жителям оккупированных территорий быстро формализовать и "защитить" свои права собственности и позволит россии оценить объекты недвижимости. Советник мэра Мариуполя Украины Петр Андрющенко отреагировал на заявления Хуснуллина и подчеркнул 6 мая, что россия планирует национализировать все инвентаризированные объекты недвижимости на оккупированной Украине, по сути, "разграбив" имущество у его украинских владельцев

- отчитывается Институт изучения войны.

Ранее ISW наблюдал, как национализация имущества на оккупированной Украине позволяет российскому правительству продавать это имущество с аукциона гражданам россии, что облегчает незаконное переселение граждан россии на временно оккупированные территории Украины из россии.

Крымская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода ( РСЕ/РС ) 7 мая опубликовала историю, в которой подробно описывалось, как две женщины, выехавшие из оккупированного Крыма в Киев в 2019 году после отказа получить российские паспорта, обнаружили, что российская оккупационная администрация конфисковала и продала их квартиру в Крыму российскому военнослужащему

- говорится в отчете.

По оценке ISW, российская политика национализации имущества все чаще приводит к перемещению жителей оккупированной Украины и лишению их домов. 

Напомним

На временно оккупированных территориях начали принудительно изымать жилье украинцев, выехавших из ВОТ на подконтрольную Украине территорию. 

Оккупационные власти Мариуполя пытаются забрать квартиры у местных жителей, объявляя их "бесхозными". Из-за отсутствия документов и затягивания процесса вступления в наследство мариупольцы рискуют потерять свое жилье.

Захватчики начинают масштабную "инвентаризацию" украинской недвижимости на оккупированной Луганщине - Сопротивление19.10.24, 04:25 • 42878 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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