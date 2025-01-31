росіяни конфіскують житло українців, які відмовилися жити під окупацією - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях почали примусово вилучати житло українців які виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

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Зазначається, що російська окупаційна адміністрація (РОА) продовжує узаконювати мародерство та привласнення нерухомості на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, очільник окупаційної влади на ТО Донеччини Денис Пушилін заявив про наміри примусово "вилучати" житло українців, які виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію чи до інших так званих "недружніх" для рф країн.

Формально окупанти нахабно називають це "тимчасовим" рішенням, нібито для створення так званого "маневреного фонду" та "ефективного використання" покинутих квартир. Проте очевидно, що РОА ніякі квартири повертати власникам не збирається. Це абсолютно брехливий обман, за яким ховається справжня суть рф – грабувати, відбирати чуже та використовувати вкрадене для власних злочинних цілей - йдеться у дописі ЦНС.

Як пише ЦНС, ця злочинна схема не є новою – так само окупанти вже вилучали українські підприємства, земельні ділянки та інше майно через небажання місцевих мешканців отримувати "червоний паспорт", а тепер намагаються легалізувати крадіжку житла.

Нагадаємо

Окупаційна влада запровадила нову умову отримання компенсації за зруйноване житло в Маріуполі - інвентаризацію будинків. Проте це неможливо, оскільки понад 500 багатоповерхівок повністю знесено окупантами.

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