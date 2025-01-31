росіяни конфіскують житло українців, які відмовилися жити під окупацією - ЦНС

ukenru
09:48 • 51561 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 109845 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 109881 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 129739 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161457 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 213850 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172515 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151075 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124994 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109793 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 127494 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 131465 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128498 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 130757 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 124960 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 180552 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 179107 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 311189 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 338704 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 273402 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 28834 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 62857 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 64057 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 128498 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101273 перегляди
Актуальне
росіяни конфіскують житло українців, які відмовилися жити під окупацією - ЦНС

росіяни конфіскують житло українців, які відмовилися жити під окупацією - ЦНС

Київ • УНН

 • 72248 перегляди

російська окупаційна влада запроваджує схему примусового вилучення квартир українців, які покинули окуповані території. Пушилін заявив про створення "маневреного фонду" з відібраного житла.

На тимчасово окупованих територіях почали примусово вилучати житло українців які виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російська окупаційна адміністрація (РОА) продовжує узаконювати мародерство та привласнення нерухомості на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, очільник окупаційної влади на ТО Донеччини Денис Пушилін заявив про наміри примусово "вилучати" житло українців, які виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію чи до інших так званих "недружніх" для рф країн.

Формально окупанти нахабно називають це "тимчасовим" рішенням, нібито для створення так званого "маневреного фонду" та "ефективного використання" покинутих квартир. Проте очевидно, що РОА ніякі квартири повертати власникам не збирається. Це абсолютно брехливий обман, за яким ховається справжня суть рф – грабувати, відбирати чуже та використовувати вкрадене для власних злочинних цілей

- йдеться у дописі ЦНС.

Як пише ЦНС, ця злочинна схема не є новою – так само окупанти вже вилучали українські підприємства, земельні ділянки та інше майно через небажання місцевих мешканців отримувати "червоний паспорт", а тепер намагаються легалізувати крадіжку житла.

Нагадаємо

Окупаційна влада запровадила нову умову отримання компенсації за зруйноване житло в Маріуполі - інвентаризацію будинків. Проте це неможливо, оскільки понад 500 багатоповерхівок повністю знесено окупантами.

Місцеві виїжджають, мігранти приїжджають: росія міняє етнічний склад населення на ТОТ27.01.25, 05:19 • 137228 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
ukrainaУкраїна
mariupolМаріуполь
donetskДонецьк

Звернутися з питань розміщення реклами