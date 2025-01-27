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Місцеві виїжджають, мігранти приїжджають: росія міняє етнічний склад населення на ТОТ

Київ • УНН

 • 137228 перегляди

На окупованій Луганщині за 2024 рік на міграційний облік поставлено майже 12 тисяч іноземців. росія проводить етнічне заміщення через відмову місцевих від співпраці з окупаційною владою.

Окупанти завозять мігрантів на тимчасово окуповані території для зміни етнічного складу регіону та через відмову місцевих від співпраці. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що місцеві мешканці і надалі відмовляються працювати на окупаційні адміністрації або виїжджають із міст.

Як пише ЦНС, лише за 2024 рік на міграційний облік в окупованій Луганській області було поставлено майже 12 тисяч іноземних громадян та осіб без громадянства. Для порівняння: наприкінці 2023 року таких осіб було приблизно 3800.

За даними Східної правозахисної групи, за 11 місяців 2024 року прийнято 109 заяв на оформлення запрошень для в’їзду в рф, видано та продовжено 101 візу різних категорій, а також задоволено 516 заяв на отримання посвідки на проживання. Проте навіть такі дії не вирішують ключових проблем регіону, таких як недовіра до окупаційної влади, відсутність інфраструктури та кадрова криза

- йдеться у дописі ЦНС.

"Фактично, усвідомлюючи, що місцеве населення продовжуватиме спротив, окупанти проводять етнічне заміщення в регіоні. Замість українців, які виїжджають або яких рф депортує, терористи звозять мігрантів з країн Центральної Азії або росіян із депресивних регіонів рф", - підсумували в ЦНС.

Нагадаємо

Окупанти заохочують мігрантів з Центральної Азії переїжджати на тимчасово окуповані території Донеччини. росія намагається змінити демографічний склад регіону, витісняючи українське населення.

Окупанти посилили репресії проти українців на ТОТ Запоріжжя21.01.25, 00:43 • 104058 переглядiв

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