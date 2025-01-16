На ТОТ Донеччини росіяни змінюють демографічний склад населення за рахунок азійських мігрантів

Окупанти продовжують вживати заходів щодо зміни демографічного складу населення на тимчасово захоплених територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Росіяни агітують заробітчан з Центральної Азії у рф переїжджати на ТОТ, обіцяючи позбавлення міграційного тиску й посвідку на проживання. Таким чином на ТОТ Донеччини, зокрема у Маріуполі, стрімко зростає кількість мігрантів на заміну українцям, які залишили місто через окупацію