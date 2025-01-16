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На ТОТ Донеччини росіяни змінюють демографічний склад населення за рахунок азійських мігрантів

На ТОТ Донеччини росіяни змінюють демографічний склад населення за рахунок азійських мігрантів

Київ • УНН

 • 114635 перегляди

Окупанти заохочують мігрантів з Центральної Азії переїжджати на тимчасово окуповані території Донеччини. Росія намагається змінити демографічний склад регіону, витісняючи українське населення.

Окупанти продовжують вживати заходів щодо зміни демографічного складу населення на тимчасово захоплених територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Росіяни агітують заробітчан з Центральної Азії у рф переїжджати на ТОТ, обіцяючи позбавлення міграційного тиску й посвідку на проживання. Таким чином на ТОТ Донеччини, зокрема у Маріуполі, стрімко зростає кількість мігрантів на заміну українцям, які залишили місто через окупацію

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у такий спосіб ворог хоче позбутися культурної спадковості регіону та знищити будь-які факти, "які нагадують що росія лише тимчасовий окупант на цій землі. Тих же мешканців, які лишаються в місті, росіяни планують асимілювати".

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, до Маріуполя привезли біженців з курської області росії, яких розміщують у відібраних у місцевих жителів будинках. Окупанти надають допомогу росіянам, ігноруючи потреби тисяч маріупольців, які залишилися без житла.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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