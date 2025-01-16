На ВОТ Донетчины россияне меняют демографический состав населения за счет азиатских мигрантов
Киев • УНН
Оккупанты поощряют мигрантов из Центральной Азии переезжать на временно оккупированные территории Донецкой области. Россия пытается изменить демографический состав региона, вытесняя украинское население.
Оккупанты продолжают принимать меры по изменению демографического состава населения на временно захваченных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Россияне агитируют работников из Центральной Азии в рф переезжать на ВОТ, обещая лишение миграционного давления и вид на жительство. Таким образом на ВОТ Донетчины, в частности в Мариуполе, стремительно растет количество мигрантов на замену украинцам, которые покинули город из-за оккупации
Отмечается, что таким образом враг хочет избавиться от культурного наследия региона и уничтожить любые факты, "которые напоминают, что россия лишь временный оккупант на этой земле. Тех же жителей, которые остаются в городе, россияне планируют ассимилировать".
Напомним
Как ранее писал УНН, в Мариуполь привезли беженцев из курской области россии, которых размещают в отобранных у местных жителей домах. Оккупанты оказывают помощь россиянам, игнорируя потребности тысяч мариупольцев, которые остались без жилья.