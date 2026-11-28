Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв Голодомора 1932–1933 годов и жертв массовых искусственных голодов 1921–1922 и 1946–1947 годов, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры Владимир и Елена Зеленские приняли участие в молитвенном мероприятии в память о жертвах голодоморов в Украине.

После завершения молитвы Президент и первая леди прошли шествием к Национальному музею Голодомора-геноцида и возложили композиции из колосьев к монументу "Горькая память детства".

В публикации в социальных сетях Владимир и Елена Зеленские подчеркнули: тоталитарная система беспощадно и целенаправленно обрекла на голодную смерть миллионы невинных и замученных детей, мужчин и женщин за то, что они украинцы.

"Ненависть и желание уничтожить Украинский народ – всё это унаследовала москва и снова сделала частью своей политики. Мы снова видим такое же российское намерение стереть Украину и украинцев и сделать это наиболее жестокими методами, которые за годы после голодоморов хладнокровно оттачивал кремль на нашем и других народах. И повсюду на украинской земле, куда пришла россия, теперь нет жизни. И мы снова противостоим кремлёвским нелюдям, снова защищаемся от россии, которая абсолютно не изменилась и несёт в Украину и Европу смерть, беду, тотальную ненависть и опасность всем свободным народам", – отметили они.

Президент и первая леди отметили, что сегодня в 16 часов в окнах в Украине и повсюду на планете, где есть украинцы, будут гореть свечи памяти как свет почтения всем невинным жертвам голодоморов.

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"Пока мы зажигаем этот огонь, не угаснет память о них. Пока мы делаем это, знаем: нас стремились уничтожить, замучить, покорить. Не смогли. От нас хотели скрыть правду и замолчать страшные преступления навсегда. Не смогли. Нас хотели запутать, ввести в заблуждение, сделать так, чтобы мы сомневались, не помнили или простили их. Не смогли. И не смогут. Вечная память всем безвинным жертвам!" – написали Владимир и Елена Зеленские.

В церемонии также приняли участие: Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Премьер-министр Сергей Корецкий, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, правительственные чиновники, военнослужащие, представители духовенства, послы иностранных государств и представители миссий международных организаций, Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка.

Напомним

В Украине 28 ноября почитают жертв Голодоморов. Официальная общенациональная скорбная дата, установленная Указом Президента Украины, которая отмечается ежегодно в четвёртую субботу ноября. Событие посвящено почтению памяти миллионов украинцев, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом во время геноцида украинского народа – Голодомора 1932–1933 годов, а также массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов.

Традиционно в 16:00 объявляется общенациональная минута молчания и проводится всеукраинская акция "Зажги свечу памяти", когда граждане зажигают свечи возле мемориалов и на подоконниках собственных домов.