Україна готова до припинення бойових дій на нинішній лінії зіткнення, однак за жодних умов не погодиться юридично визнавати тимчасово окуповані території російськими. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Al Jazeera, пише УНН.

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Ми не готові юридично та офіційно визнавати тимчасово окуповані території. Ми не готові дарувати путіну таку можливість – наголосив глава держави.

Зеленський пояснив, що питання Донбасу для України не обмежується територіальними поступками. Йдеться також про важливі оборонні рубежі, які створювали для захисту населення від російської агресії.

За оцінкою Президента, спроба захопити ще 6 000 кв. км української території може коштувати росії мільйона людей. Водночас, на думку Зеленського, сам путін не знає, як завершити розпочату ним війну.

На які компроміси готова піти Україна

Зеленський назвав припинення бойових дій на нинішній лінії фронту великим компромісом з боку України, який дозволив би перейти до дипломатичного врегулювання. При цьому він наголосив, що територіальні поступки не гарантуватимуть завершення війни, оскільки росія може продовжити наступ.

Глава держави також зазначив, що Вашингтон має достатньо важелів впливу на путіна. За його словами, США повинні використовувати цей вплив не просто для підтримання діалогу з москвою, а для реального припинення війни.

Водночас Президент наголосив, що Європа продовжує підтримувати Україну, попри російські гібридні атаки, які вже зачепили 10-15 країн НАТО.

путін не знає, як завершити війну, і може втратити ще мільйон людей заради захоплення територій – Зеленський