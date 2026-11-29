росія, ймовірно, готується до чергової масованої ракетної атаки на Україну, яка може відбутися протягом найближчих 2–3 діб. Про це повідомляють моніторингові канали, пише УНН.

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За інформацією моніторингових ресурсів, росіяни підготували 41 балістичну ракету та 11 крилатих ракет "Калібр". Крім того, стверджується, що 5 літаків російської стратегічної авіації вже завантажені боєкомплектом, а ще щонайменше 2 борти можуть додатково спорядити ракетами.

Моніторингові канали рекомендують українцям зарядити павербанки та зробити запаси питної води на випадок перебоїв з електро- та водопостачанням.

Варто наголосити, що інформація про конкретні терміни можливої атаки та кількість підготовлених ракет не має офіційного підтвердження.

Зеленський раніше попереджав про підготовку нових ударів

Раніше Президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що росія підготувала черговий нічний наліт та ракетні удари по Україні.

Українцям варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях у разі загрози та стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ.

Зеленський попередив про підготовку росією нового масованого удару