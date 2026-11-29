Фото: Державне бюро розслідувань

ДБР скерувало до суду обвинувальні акти щодо двох посадовців Чернівецького міського ТЦК та СП і керівника громадської організації, які били та катували чоловіка, котрий відмовився отримати повістку. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

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За даними слідства, чоловік прибув до центру комплектування разом із правоохоронцями для перевірки військово-облікових документів, а коли йому запропонували отримати повістку, він відмовився.

Це спричинило конфлікт із посадовцями ТЦК та керівником громадської організації, які перебували поруч. Чоловікові почали погрожувати, нецензурно висловлюватися на його адресу, а згодом завдали кількох ударів по голові й тулубу. Насильство не припинилося навіть після того, як потерпілий виконав вимоги нападників. Зрештою йому вдалося вирватися та втекти - йдеться у дописі.

Наразі працівники ДБР встановили обставини побиття та причетність до нього трьох осіб. Інші присутні не втрутились у конфлікт.

Нагадаємо

На Буковині затримали п'ятьох військовослужбовців районного ТЦК та СП і правоохоронця, яких підозрюють у катуванні, незаконному позбавленні волі військовозобов'язаних та одержанні неправомірної вигоди.