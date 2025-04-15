Ріші Сунак

Лідери G7 на саміті в Італії зосередяться на війні в Україні та Китаї

Лідери G7 збираються на щорічний саміт в Італії, прагнучи подвоїти підтримку України за рахунок кредитного пакету на 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені російські активи, протистояти економічним амбіціям Китаю та обговорити такі питання, як штучний інтелект, водночас стикаючись із внутрішніми проблемами.