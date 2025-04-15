У 2024 році 36 816 мігрантів перетнули Ла-Манш на човнах, що на 25% більше ніж у 2023. Це стало другим за величиною показником з 2018 року
Кемі Баденок перемогла на виборах лідера Консервативної партії Великої Британії, набравши 53 806 голосів. Вона замінить Ріші Сунака та планує підготувати партію до майбутнього управління державою.
Після переконливої перемоги Лейбористської партії на виборах прем'єр-міністром Сполученого Королівства офіційно став Кір Стармер, міністром оборони - Джон Хілі, а міністром закордонних справ - Девід Ламмі, які раніше відвідали Київ, щоб запевнити у своїй незмінній підтримці України.
Кір Стармер, новий прем'єр-міністр Великобританії від Лейбористської партії, ймовірно, продовжить активну військову підтримку України і зміцнюватиме безпекові альянси проти росії, вважає політолог.
Кір Стармер став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства після того, як привів Лейбористську партію до переконливої перемоги на виборах, і виголосив свою першу промову, пообіцявши "відбудувати" "інфраструктуру можливостей" країни і створити "уряд послуг".
Ріші Сунак подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії після поразки його Консервативної партії на виборах, і король Чарльз III прийняв його відставку.
Ріші Сунак оголосив про свою відставку з посади лідера Британської консервативної партії після переконливої перемоги лейбористів на виборах в країні, але залишиться на посаді, поки не буде досягнуто офіційної угоди про його наступника.
Президент Зеленський привітав Кіра Стармера та британську Лейбористську партію з перемогою на виборах, висловив сподівання на зміцнення українсько-британського партнерства, а також подякував прем'єр-міністру Ріші Сунаку, який залишає посаду, за подальшу підтримку України.
Лейбористська партія Кіра Стармера здобула переконливу перемогу на всезагальних виборах у Великій Британії 2024 року, отримавши необхідні місця для формування наступного уряду.
За даними екзит-полів, Лейбористська партія Кейра Стармера здобула значну більшість на парламентських виборах у Великій Британії.
Прогнозується, що в результаті історичної перемоги Лейбористська партія сера Кейра Стармера прийде до влади з безпрецедентною більшістю голосів, а Консервативна партія Ріші Сунака зіткнеться з однією з найгірших поразок в своїй історії.
Четверо чоловіків були заарештовані за проникнення на територію резиденції прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.
Король Чарльз III, незважаючи на боротьбу з раком, особисто привітав імператора Японії Нарухіто в Букінгемському палаці під час давно запланованого державного візиту Нарухіто до Британії.
Співробітник Служби безпеки прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака заарештований за те, що він зробив ставку на дату виборів, що викликало розслідування можливого витоку конфіденційної інформації.
Згідно з опитуваннями, Лейбористська партія, ймовірно, переможе на парламентських виборах у Великій Британії з великим відривом, а консерватори зазнають значної поразки.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна повинна визначити, коли можливий діалог з росією, однак він повинен спиратися на міжнародне право та статут ООН.
Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у справедливому мирі, розпочав дипломатичну кампанію проти Мирного саміту і наказав державам утриматися від участі в ньому, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
За словами прем'єр-міністра Ріші Сунака, Великобританія наразі не розглядає можливість відправки своїх військових або військ НАТО в Україну.
Перед початком саміту лідери G7 заспівали "Happy Birthday" канцлеру Німеччини Олафу Шольцу з нагоди його 66-річчя.
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком на саміті G7, підтвердивши їхню спільну прихильність припиненню незаконної війни путіна та забезпеченню підтримки української армії, економіки та народу.
Лідери G7 збираються на щорічний саміт в Італії, прагнучи подвоїти підтримку України за рахунок кредитного пакету на 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені російські активи, протистояти економічним амбіціям Китаю та обговорити такі питання, як штучний інтелект, водночас стикаючись із внутрішніми проблемами.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком зміцнення протиповітряної оборони України.
Зеленський коментуючи майбутні дострокові вибори у Великій Британії заявив, що Україна буде працювати з прем’єр-міністром, який буде обраний народом Британії.
Після оголошення британським прем'єром Ріші Сунаком дати дострокових загальних виборів 4 липня депутати склали свої повноваження.
Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великобританії, оголосив про плани відновити обов'язкову національну службу для 18-річних, зобов'язавши їх служити в армії протягом 12 місяців або виконувати цивільні обов'язки у вихідні дні.
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори у Великобританії, які відбудуться 4 липня, посилаючись на необхідність вибору країною свого майбутнього на тлі глобальних викликів, таких як війна в Україні та загрози екстремізму.
Уряд Великої Британії дозволить достроково звільнити деяких ув'язнених, термін ув'язнення яких наближається до кінця, і перенести судові засідання, щоб зменшити кількість в'язнів у переповнених в'язницях.
Британський стартап Wayve залучив понад 1 мільярд доларів на чолі з SoftBank на розробку самонавчальної технології автономного водіння, що стало найбільшим фінансуванням ШІ у Великій Британії на сьогоднішній день.
У разі обрання президентом Трамп планує вимагати від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, за винятком допомоги Україні.
Велика Британія відправлила першого мігранта до Руанди за програмою добровільної депортації, в рамках якої планується платити шукачам притулку близько 3700 доларів за переїзд до африканської країни.