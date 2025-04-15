Ріші Сунак

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23429 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Новини Світу • 1 січня, 14:15 • 24113 перегляди

Консервативна партія Британії обрала нового лідера

Кемі Баденок перемогла на виборах лідера Консервативної партії Великої Британії, набравши 53 806 голосів. Вона замінить Ріші Сунака та планує підготувати партію до майбутнього управління державою.

Новини Світу • 2 листопада, 13:43 • 21267 перегляди

Оголошено склад нового уряду Великої Британії: хто очолив МЗС та Міноборони і що вони говорили про Україну

Після переконливої перемоги Лейбористської партії на виборах прем'єр-міністром Сполученого Королівства офіційно став Кір Стармер, міністром оборони - Джон Хілі, а міністром закордонних справ - Девід Ламмі, які раніше відвідали Київ, щоб запевнити у своїй незмінній підтримці України.

Політика • 5 липня, 17:28 • 64458 перегляди
Ексклюзив

Політолог оцінив ймовірність продовження новим прем'єром Британії активної підтримки України

Кір Стармер, новий прем'єр-міністр Великобританії від Лейбористської партії, ймовірно, продовжить активну військову підтримку України і зміцнюватиме безпекові альянси проти росії, вважає політолог.

Політика • 5 липня, 13:30 • 130475 перегляди

"Робота щодо змін починається негайно": Стармер виголосив першу промову як прем'єр Британії

Кір Стармер став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства після того, як привів Лейбористську партію до переконливої перемоги на виборах, і виголосив свою першу промову, пообіцявши "відбудувати" "інфраструктуру можливостей" країни і створити "уряд послуг".

Новини Світу • 5 липня, 13:12 • 13655 перегляди

Велика Британія: король прийняв відставку Сунака з посади прем'єр-міністра

Ріші Сунак подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії після поразки його Консервативної партії на виборах, і король Чарльз III прийняв його відставку.

Новини Світу • 5 липня, 10:55 • 14454 перегляди

Велика Британія: Сунак після поразки на виборах оголосив про відставку як лідера консерваторів, але не відразу

Ріші Сунак оголосив про свою відставку з посади лідера Британської консервативної партії після переконливої перемоги лейбористів на виборах в країні, але залишиться на посаді, поки не буде досягнуто офіційної угоди про його наступника.

Новини Світу • 5 липня, 10:03 • 15659 перегляди

Зеленський привітав Стармера з перемогою на виборах, сподівається на зміцнення британсько-українського партнерства

Президент Зеленський привітав Кіра Стармера та британську Лейбористську партію з перемогою на виборах, висловив сподівання на зміцнення українсько-британського партнерства, а також подякував прем'єр-міністру Ріші Сунаку, який залишає посаду, за подальшу підтримку України.

Політика • 5 липня, 08:00 • 25400 перегляди

Вибори у Великій Британії: Лейбористська партія офіційно перемогла, Сунак взяв відповідальність за поразку

Лейбористська партія Кіра Стармера здобула переконливу перемогу на всезагальних виборах у Великій Британії 2024 року, отримавши необхідні місця для формування наступного уряду.

Новини Світу • 5 липня, 06:00 • 14230 перегляди

Лідер Лейбористської партії Кейр Стармер стане наступним прем’єр-міністром Великої Британії - Reuters

За даними екзит-полів, Лейбористська партія Кейра Стармера здобула значну більшість на парламентських виборах у Великій Британії.

Політика • 5 липня, 00:50 • 33503 перегляди

Опитування віддають лейбористам переконливу ​​перемогу на виборах у Великій Британії - FT

Прогнозується, що в результаті історичної перемоги Лейбористська партія сера Кейра Стармера прийде до влади з безпрецедентною більшістю голосів, а Консервативна партія Ріші Сунака зіткнеться з однією з найгірших поразок в своїй історії.

Новини Світу • 4 липня, 13:00 • 17612 перегляди

У Британії четверо чоловіків намагалися проникнути на територію будинку прем'єра Ріші Сунака

Четверо чоловіків були заарештовані за проникнення на територію резиденції прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.

Політика • 26 червня, 03:30 • 106106 перегляди

Король Чарльз ІІІ вітає японського імператора Нарухіто з державним візитом у Британії

Король Чарльз III, незважаючи на боротьбу з раком, особисто привітав імператора Японії Нарухіто в Букінгемському палаці під час давно запланованого державного візиту Нарухіто до Британії.

Політика • 25 червня, 22:16 • 23734 перегляди

Офіцер охорони Ріші Сунака заарештований через ставки на дату виборів

Співробітник Служби безпеки прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака заарештований за те, що він зробив ставку на дату виборів, що викликало розслідування можливого витоку конфіденційної інформації.

Політика • 20 червня, 02:45 • 100672 перегляди

Вибори у Великій Британії: згідно з опитуваннями, консерватори близькі до поразки, Лейбористська партія може виграти з відривом

Згідно з опитуваннями, Лейбористська партія, ймовірно, переможе на парламентських виборах у Великій Британії з великим відривом, а консерватори зазнають значної поразки.

Новини Світу • 16 червня, 08:53 • 23709 перегляди

Голова Євроради: Україна повинна визначити, коли може бути можливим діалог з росією

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна повинна визначити, коли можливий діалог з росією, однак він повинен спиратися на міжнародне право та статут ООН.

Війна • 15 червня, 17:42 • 26857 перегляди

путін не має зацікавленості в справедливому мирі – прем’єр Британії

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у справедливому мирі, розпочав дипломатичну кампанію проти Мирного саміту і наказав державам утриматися від участі в ньому, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Війна • 15 червня, 17:15 • 26570 перегляди

Британія не розглядає відправлення військ в Україну – Ріші Сунак

За словами прем'єр-міністра Ріші Сунака, Великобританія наразі не розглядає можливість відправки своїх військових або військ НАТО в Україну.

Війна • 15 червня, 05:45 • 98334 перегляди

Лідери G7 заспівали Happy Birthday для Олафа Шольца

Перед початком саміту лідери G7 заспівали "Happy Birthday" канцлеру Німеччини Олафу Шольцу з нагоди його 66-річчя.

УНН Lite • 14 червня, 21:07 • 80655 перегляди

Зеленський на полях саміту G7 зустрівся із прем'єром Великої Британії

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком на саміті G7, підтвердивши їхню спільну прихильність припиненню незаконної війни путіна та забезпеченню підтримки української армії, економіки та народу.

Війна • 13 червня, 18:48 • 27514 перегляди

Лідери G7 на саміті в Італії зосередяться на війні в Україні та Китаї

Лідери G7 збираються на щорічний саміт в Італії, прагнучи подвоїти підтримку України за рахунок кредитного пакету на 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені російські активи, протистояти економічним амбіціям Китаю та обговорити такі питання, як штучний інтелект, водночас стикаючись із внутрішніми проблемами.

Війна • 13 червня, 06:45 • 38388 перегляди

Зеленський обговорив із Сунаком посилення оборонної співпраці: пріоритети - ППО і далекобійна зброя

Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком зміцнення протиповітряної оборони України.

Війна • 5 червня, 16:14 • 37972 перегляди

Зеленський прокоментував майбутні вибори в Британії

Зеленський коментуючи майбутні дострокові вибори у Великій Британії заявив, що Україна буде працювати з прем’єр-міністром, який буде обраний народом Британії.

Політика • 31 травня, 10:36 • 17771 перегляди

У Великій Британії розпустили парламент напередодні дострокових загальних виборів, призначених на 4 липня

Після оголошення британським прем'єром Ріші Сунаком дати дострокових загальних виборів 4 липня депутати склали свої повноваження.

Новини Світу • 30 травня, 08:02 • 20259 перегляди

Ріші Сунак обіцяє повернути військову службу для 18-річних в Британії

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великобританії, оголосив про плани відновити обов'язкову національну службу для 18-річних, зобов'язавши їх служити в армії протягом 12 місяців або виконувати цивільні обов'язки у вихідні дні.

Новини Світу • 26 травня, 06:54 • 31952 перегляди

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак призначив дострокові парламентські вибори на 4 липня

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори у Великобританії, які відбудуться 4 липня, посилаючись на необхідність вибору країною свого майбутнього на тлі глобальних викликів, таких як війна в Україні та загрози екстремізму.

Новини Світу • 22 травня, 16:35 • 32976 перегляди

Велика Британія достроково звільнить частину ув'язнених, щоб розвантажити переповнені в'язниці

Уряд Великої Британії дозволить достроково звільнити деяких ув'язнених, термін ув'язнення яких наближається до кінця, і перенести судові засідання, щоб зменшити кількість в'язнів у переповнених в'язницях.

Новини Світу • 16 травня, 11:47 • 21286 перегляди

Wayve залучає понад 1 мільярд доларів, щоб запропонувати свою технологію автономного водіння, подібну до Tesla

Британський стартап Wayve залучив понад 1 мільярд доларів на чолі з SoftBank на розробку самонавчальної технології автономного водіння, що стало найбільшим фінансуванням ШІ у Великій Британії на сьогоднішній день.

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The Telegraph: Трамп вимагатиме від НАТО підняти витрати на оборону до 3% ВВП без урахування допомоги Києву

У разі обрання президентом Трамп планує вимагати від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, за винятком допомоги Україні.

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Велика Британія відправила першого мігранта до Руанди за програмою добровільної депортації – ЗМІ

Велика Британія відправлила першого мігранта до Руанди за програмою добровільної депортації, в рамках якої планується платити шукачам притулку близько 3700 доларів за переїзд до африканської країни.

Новини Світу • 1 травня, 10:04 • 20396 перегляди