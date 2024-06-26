У Британії четверо чоловіків намагалися проникнути на територію будинку прем'єра Ріші Сунака
Київ • УНН
Четверо чоловіків були заарештовані за проникнення на територію резиденції прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака.
Вдень 25 червня у Великій Британії поліція заарештувала чотирьох чоловіків, які проникли на територію будинку прем'єр-міністра Ріші Сунака Про це повідомляє поліція графства, передає УНН.
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"Сьогодні вдень ми заарештували чотирьох людей на території будинку прем'єр-міністра. Наші офіцери були з чотирма чоловіками протягом однієї хвилини після того, як вони увійшли на територію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловіків затримали близько 12:40, після чого вивели з території та арештували за підозрою у скоєнні злочину з обтяжуючими обставинами.
Чоловіки віком 52 роки з Лондона, 43 з Болтона, 21 з Манчестера та 20 з Чічестера залишаються під вартою в поліції для допиту, і розслідування триває.
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