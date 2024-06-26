В день 25 июня в Великобритании полиция арестовала четырех мужчин, которые проникли на территорию дома премьер-министра Риши Сунака об этом сообщает полиция графства, передает УНН.

детали

"Сегодня днем мы арестовали четырех человек на территории дома премьер-министра. Наши офицеры были с четырьмя мужчинами в течение одной минуты после того, как они вошли на территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчин задержали около 12:40, после чего вывели с территории и арестовали по подозрению в совершении преступления с отягчающими обстоятельствами.

Мужчины в возрасте 52 лет из Лондона, 43 из Болтона, 21 из Манчестера и 20 из Чичестера остаются под стражей в полиции для допроса, и расследование продолжается.

Офицер охраны Риши Сунака арестован из-за ставок на дату выборов