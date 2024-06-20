Офицер охраны Риши Сунака арестован из-за ставок на дату выборов

Британская полиция сообщила об аресте одного из офицеров личной охраны премьер-министра страны Риши Сунака. Причиной задержания мужчины стала ставка, которую он сделал в букмекерской конторе. Как пишет The Guardian, речь идет о продолжении скандала о назначении даты выборов в парламент Соединенного Королевства, передает УНН.

детали

Ранее сообщалось, что правоохранители заинтересовались ставкой члена Консервативной партии Крейга Уильямса, который угадал день волеизъявления за три дня до его объявления и выиграл 400 фунтов.

Полиция выяснила, что политик был не единственным человеком в окружении главы правительства, который подозрительно точно спрогнозировал поход британцев на избирательные участки именно 4 июля. Лаура Сондерс, которая баллотируется от консерваторов и работает на партию с 2015 года, тоже выиграла деньги в букмекерской конторе. В конце концов следователи выявили факт совершения ставок и офицером охраны, в этом случае прибегнув к аресту.

В офисе премьера на Даунинг-стрит ситуацию комментировать отказались. Либеральные демократы, одна из партий-соперниц Сунака на выборах, призвала премьера немедленно объявить о проведении внутреннего правительственного расследования букмекерского дела.

Британия не рассматривает отправку войск в Украину - Риши Сунак