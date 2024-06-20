Офицер охраны Риши Сунака арестован из-за ставок на дату выборов
Киев • УНН
Сотрудник Службы безопасности премьер-министра Великобритании Риши Сунака арестован за то, что он сделал ставку на дату выборов, что вызвало расследование возможной утечки конфиденциальной информации.
Британская полиция сообщила об аресте одного из офицеров личной охраны премьер-министра страны Риши Сунака. Причиной задержания мужчины стала ставка, которую он сделал в букмекерской конторе. Как пишет The Guardian, речь идет о продолжении скандала о назначении даты выборов в парламент Соединенного Королевства, передает УНН.
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Ранее сообщалось, что правоохранители заинтересовались ставкой члена Консервативной партии Крейга Уильямса, который угадал день волеизъявления за три дня до его объявления и выиграл 400 фунтов.
Полиция выяснила, что политик был не единственным человеком в окружении главы правительства, который подозрительно точно спрогнозировал поход британцев на избирательные участки именно 4 июля. Лаура Сондерс, которая баллотируется от консерваторов и работает на партию с 2015 года, тоже выиграла деньги в букмекерской конторе. В конце концов следователи выявили факт совершения ставок и офицером охраны, в этом случае прибегнув к аресту.
В офисе премьера на Даунинг-стрит ситуацию комментировать отказались. Либеральные демократы, одна из партий-соперниц Сунака на выборах, призвала премьера немедленно объявить о проведении внутреннего правительственного расследования букмекерского дела.
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