Великобритания пока не рассматривает мысль отправки своих военных или НАТО в Украину, заявил премьер-министр страны Риши Сунак в интервью газете La Repubblica, передает УНН.

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"Нет", - ответил он на вопрос об отправке военных.

Он считает, что принятое на саммите Группы семи в Италии решение об использовании прибыли от замороженных российских активов на нужды Украины стало демонстрацией, что "G7 готова на все".

Сунак уверен, что нужно наращивать инвестиции в оборону, "потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда за последние десятилетия".

Относительно применения западного оружия против целей на территории РФ британский премьер высказался уклончиво. По его словам, ракеты должны использоваться "с соблюдением международных гуманитарных законов".

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