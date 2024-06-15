Британія не розглядає відправлення військ в Україну – Ріші Сунак
Київ • УНН
За словами прем'єр-міністра Ріші Сунака, Великобританія наразі не розглядає можливість відправки своїх військових або військ НАТО в Україну.
Велика Британія наразі не розглядає думку відправлення своїх військових або НАТО в Україну, заявив премʼєр-міністр країни Ріші Сунак в інтерв'ю газеті La Repubblica, передає УНН.
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"Ні", – відповів він на запитання щодо відправлення військових.
Він вважає, що ухвалене на саміті Групи семи в Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених російських активів на потреби України стало демонстрацією, що "G7 готова на все".
Сунак впевнений, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону, "тому що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття".
Щодо застосування західної зброї проти цілей на території РФ британський прем'єр висловився ухильно. За його словами, ракети мають використовуватися "із дотриманням міжнародних гуманітарних законів".
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