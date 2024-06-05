Зеленський обговорив із Сунаком посилення оборонної співпраці: пріоритети - ППО і далекобійна зброя
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком зміцнення протиповітряної оборони України.
Президент України провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час якої сторони обговорили продовження оборонної співпраці. Про це пише УНН з посиланням на заяву Офісу президента.
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Співрозмовники обмінялися думками щодо додаткових можливостей для спільних тренувальних місій та взаємосумісності Сил оборони й безпеки України з НАТО.
Лідери також обговорили продовження оборонної співпраці. Пріоритети – посилення ППО та далекобійних спроможностей. Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території р.ф Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей
Лідери також обговорили продовження оборонної співпраці. Пріоритети – посилення ППО та далекобійних спроможностей. Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території р.ф Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей.
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