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Зеленський обговорив із Сунаком посилення оборонної співпраці: пріоритети - ППО і далекобійна зброя

Зеленський обговорив із Сунаком посилення оборонної співпраці: пріоритети - ППО і далекобійна зброя

Київ • УНН

 • 37971 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком зміцнення протиповітряної оборони України.

Президент України провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час якої сторони обговорили продовження оборонної співпраці. Про це пише УНН з посиланням на заяву Офісу президента.

Деталі 

Співрозмовники обмінялися думками щодо додаткових можливостей для спільних тренувальних місій та взаємосумісності Сил оборони й безпеки України з НАТО.

Лідери також обговорили продовження оборонної співпраці. Пріоритети – посилення ППО та далекобійних спроможностей. Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території р.ф Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей

- резюмували в Офісі президента. 

Лідери також обговорили продовження оборонної співпраці. Пріоритети – посилення ППО та далекобійних спроможностей. Президент відзначив дозвіл Великої Британії бити по військових цілях на території р.ф Він наголосив, що це завадить спробам російських окупантів розширити війну та врятує життя людей.

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Також увагу приділили підготовці до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15–16 червня.  

Переконаний, що навіть у передвиборчий період Велика Британія буде представлена на Саміті на найвищому рівні

- заявив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо

Глава оборонного відомства Великої Британії, адмірал Тоні Радакін заявив, що росія "зазнає поразки" в Україні, попри те, що російські війська розпочали нову хвилю вторгнення в Харківській області.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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