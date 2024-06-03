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Глава Міноборони Великобританії говорить, що росія не хоче війни з НАТО і що Україна переможе у війні

Глава Міноборони Великобританії говорить, що росія не хоче війни з НАТО і що Україна переможе у війні

Київ • УНН

 • 27962 перегляди

Адмірал Тоні Радакін говорить, що росія не хоче війни з НАТО, не хоче також і ядерної війни. Він також сказав, що Україна виграє триваючу війну, незважаючи на недавні тактичні досягнення росії.

Глава оборонного відомства Великої Британії, адмірал Тоні Радакін говорить, що росія не хоче війни з НАТО і що Україна переможе у війні, яка триває. Про це УНН пише з посиланням на Sky news.

Деталі

В інтерв'ю, яке було присвячене Дню висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни, виданню глава збройних сил Великобританії сказав, що росія не хоче вступати у пряму конфронтацію з НАТО і не хоче ядерної війни. Він вважає, що третій глобальний світовий конфлікт не є неминучим, хоча визнав, що ситуація стала "трохи більш небезпечнішою".

Він провів аналогію між діями союзників проти нацистів і тим, як західні країни об'єднуються, щоб допомогти Україні боротися з російським вторгненням сьогодні.

Він наполягав на тому, що росія "зазнає поразки" в Україні, попри те, що російські війська розпочали нову хвилю вторгнення в Харківській області.

Хоча наразі росія досягає тактичних успіхів на суші, але потрібно трохи відступити назад. Якщо повернутися до березня 2022 року, коли росія захопила близько 17% території України. Сьогодні вона має 11%. Тож росія все ще в дефіциті

- сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи впевнений він у перемозі України, адмірал Радакін сказав: "Я абсолютно впевнений".

До кінця червня росія втратить 500 тис чоловік - убитими і пораненими. Ми вже маємо 800 днів війни, яка, за прогнозами путіна, триватиме три дні. Це важко для України, але ми повинні продовжувати нашу підтримку

- додав він.

Він висловив упевненість, що путін не шукає прямої конфронтації з членами альянсу НАТО.

путін не хоче війни з НАТО. путін не хоче ядерної війни. І ми маємо величезну перевагу через силу НАТО

- сказав адмірал.

Коментуючи можливість третьої світової війни, він сказав, що світу потрібно бути дуже обережним.

Маємо розрізняти дійсно серйозні і глибокі загрози в кінці 1930-х років і те, як ми вступили у світову війну, і не використовувати вільну мову про те, що ми якимось чином знаходимося на порозі світової війни зараз. Світ став трохи небезпечнішим. Але ми повинні бути заспокоєні всім тим, що у нас є

- сказав він.

Нагадаємо

Напередодні появи перших винищувачів F-16, Україна проводить активну кампанію з ліквідації російської мережі ППО в окупованому Криму. Аналітики кажуть, що українці систематично роблять Крим "непридатним для перебування там російських військ".

Столтенберг прокоментував наступ рф на Харківщину01.06.24, 13:33 • 78573 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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