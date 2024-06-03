Глава Міноборони Великобританії говорить, що росія не хоче війни з НАТО і що Україна переможе у війні
Київ • УНН
Адмірал Тоні Радакін говорить, що росія не хоче війни з НАТО, не хоче також і ядерної війни. Він також сказав, що Україна виграє триваючу війну, незважаючи на недавні тактичні досягнення росії.
Глава оборонного відомства Великої Британії, адмірал Тоні Радакін говорить, що росія не хоче війни з НАТО і що Україна переможе у війні, яка триває. Про це УНН пише з посиланням на Sky news.
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В інтерв'ю, яке було присвячене Дню висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни, виданню глава збройних сил Великобританії сказав, що росія не хоче вступати у пряму конфронтацію з НАТО і не хоче ядерної війни. Він вважає, що третій глобальний світовий конфлікт не є неминучим, хоча визнав, що ситуація стала "трохи більш небезпечнішою".
Він провів аналогію між діями союзників проти нацистів і тим, як західні країни об'єднуються, щоб допомогти Україні боротися з російським вторгненням сьогодні.
Він наполягав на тому, що росія "зазнає поразки" в Україні, попри те, що російські війська розпочали нову хвилю вторгнення в Харківській області.
Хоча наразі росія досягає тактичних успіхів на суші, але потрібно трохи відступити назад. Якщо повернутися до березня 2022 року, коли росія захопила близько 17% території України. Сьогодні вона має 11%. Тож росія все ще в дефіциті
Відповідаючи на запитання, чи впевнений він у перемозі України, адмірал Радакін сказав: "Я абсолютно впевнений".
До кінця червня росія втратить 500 тис чоловік - убитими і пораненими. Ми вже маємо 800 днів війни, яка, за прогнозами путіна, триватиме три дні. Це важко для України, але ми повинні продовжувати нашу підтримку
Він висловив упевненість, що путін не шукає прямої конфронтації з членами альянсу НАТО.
путін не хоче війни з НАТО. путін не хоче ядерної війни. І ми маємо величезну перевагу через силу НАТО
Коментуючи можливість третьої світової війни, він сказав, що світу потрібно бути дуже обережним.
Маємо розрізняти дійсно серйозні і глибокі загрози в кінці 1930-х років і те, як ми вступили у світову війну, і не використовувати вільну мову про те, що ми якимось чином знаходимося на порозі світової війни зараз. Світ став трохи небезпечнішим. Але ми повинні бути заспокоєні всім тим, що у нас є
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