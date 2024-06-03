The Economist: Україна перетворила Крим на джерело виснаження російських ресурсів
Київ • УНН
Напередодні появи перших винищувачів F-16, Україна проводить активну кампанію з ліквідації російської мережі ППО в окупованому Криму. Аналітики кажуть, що українці систематично роблять Крим "непридатним для перебування там російських військ".
Після того, як Україна отримала балістичні ракети ATACMS з дальністю дії 300 км означає, Сили оборони можуть уразити будь-яку ціль в окупованому росією Криму. Про це йдеться в матеріалі The Economist, передає УНН.
Деталі
У виданні підкреслюють, що ефективна кампанія в Криму яскраво демонструє, чого могла б досягти Україна, якби не обмеження на використання зброї.
Старший радник НАТО з логістики Бен Годжес підкреслив, що українці систематично роблять Крим "непридатним для перебування там російських військ".
ЗСУ вже продемонстрували здатність крилатих ракет Storm Shadow і Scalp, що постачаються з Великої Британії і Франції, а також власних морських безпілотників вражати російські військові кораблі.
"Нептун" росте: Плетенчук прокоментував ураження українською ракетою цілей в окупованому Криму та краснодарі31.05.24, 15:31 • 101209 переглядiв
А втім, зараз Україна використовує смертоносну комбінацію ракетних ударів і дедалі досконаліших безпілотників, щоб систематично послаблювати російську ППО в Криму і нищити авіабази.
Британський аналітик Лоуренс Фрідман вважає, що кампанія проти російської мережі ППО може бути також частиною підготовки до прибуття перших партій винищувачів F-16.
Завдяки супутниковій та повітряній розвідці, яку надають союзники по НАТО, власному глибокому знанню території та агентів, ніщо не може рухатися в Криму так, щоб українці не знали про це
Він впевнений, що "українці знесуть Керченський міст, коли будуть готові". Проте Сили оборони мають й інше не менш складне завдання - ліквідація нової залізничної лінії, що проходить від Ростова через окуповані Маріуполь і Бердянськ до Криму.
The Economist наголошує, що першою перевіркою стратегічного успіху української кампанії в Криму може стати це літо. Якщо відпочивальники не наважаться їхати на півострів, це буде поганим знаком для путіна.
Це пов’язане з тим, що Крим значною мірою залежить від туристичної галузі, і минулого року кількість бронювань скоротилася майже наполовину.
Крим перетворився з престижного проєкт на джерело виснаження російських ресурсів
Доповнення
У виданні відзначили, що розрекламована російська система протиповітряної оборони С-400 виявилася недієздатною під час останніх українських атак.
"АТЕШ": партизани зафіксував перекидання комплексів радіопридушення окупантів у Криму02.06.24, 15:30 • 51218 переглядiв
Генерал Ходжес зазначає, що С-400 загрожують не тільки ракети, а й диверсії з боку українських спецпідрозділів, які діють в Криму. За його словами, кожна батарея коштує близько 200 мільйонів доларів, і її нелегко замінити.
Нагадаємо
В окупованому Криму дрони СБУ уразили російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн. дол.