The Economist: Україна перетворила Крим на джерело виснаження російських ресурсів

Після того, як Україна отримала балістичні ракети ATACMS з дальністю дії 300 км означає, Сили оборони можуть уразити будь-яку ціль в окупованому росією Криму. Про це йдеться в матеріалі The Economist, передає УНН.

Деталі

У виданні підкреслюють, що ефективна кампанія в Криму яскраво демонструє, чого могла б досягти Україна, якби не обмеження на використання зброї.

Старший радник НАТО з логістики Бен Годжес підкреслив, що українці систематично роблять Крим "непридатним для перебування там російських військ".

ЗСУ вже продемонстрували здатність крилатих ракет Storm Shadow і Scalp, що постачаються з Великої Британії і Франції, а також власних морських безпілотників вражати російські військові кораблі.

"Нептун" росте: Плетенчук прокоментував ураження українською ракетою цілей в окупованому Криму та краснодарі

А втім, зараз Україна використовує смертоносну комбінацію ракетних ударів і дедалі досконаліших безпілотників, щоб систематично послаблювати російську ППО в Криму і нищити авіабази.

Британський аналітик Лоуренс Фрідман вважає, що кампанія проти російської мережі ППО може бути також частиною підготовки до прибуття перших партій винищувачів F-16.

Завдяки супутниковій та повітряній розвідці, яку надають союзники по НАТО, власному глибокому знанню території та агентів, ніщо не може рухатися в Криму так, щоб українці не знали про це - впевнений генерал Годжес.

Він впевнений, що "українці знесуть Керченський міст, коли будуть готові". Проте Сили оборони мають й інше не менш складне завдання - ліквідація нової залізничної лінії, що проходить від Ростова через окуповані Маріуполь і Бердянськ до Криму.

The Economist наголошує, що першою перевіркою стратегічного успіху української кампанії в Криму може стати це літо. Якщо відпочивальники не наважаться їхати на півострів, це буде поганим знаком для путіна.

Це пов’язане з тим, що Крим значною мірою залежить від туристичної галузі, і минулого року кількість бронювань скоротилася майже наполовину.

Крим перетворився з престижного проєкт на джерело виснаження російських ресурсів − вважає Бен Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Доповнення

У виданні відзначили, що розрекламована російська система протиповітряної оборони С-400 виявилася недієздатною під час останніх українських атак.

"АТЕШ": партизани зафіксував перекидання комплексів радіопридушення окупантів у Криму

Генерал Ходжес зазначає, що С-400 загрожують не тільки ракети, а й диверсії з боку українських спецпідрозділів, які діють в Криму. За його словами, кожна батарея коштує близько 200 мільйонів доларів, і її нелегко замінити.

Нагадаємо

В окупованому Криму дрони СБУ уразили російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн. дол.