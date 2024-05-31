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Дрони СБУ "погасили" в Криму російський РЛС "Небо СВУ" у 100 млн дол – джерело

Дрони СБУ "погасили" в Криму російський РЛС "Небо СВУ" у 100 млн дол – джерело

Київ • УНН

 • 21231 перегляди

Безпілотники СБУ знищили в окупованому Криму російську систему радіолокаційного виявлення дальньої дії вартістю близько 100 мільйонів доларів.

В окупованому Криму дрони СБУ уразили російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн. дол. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

У ніч з 29 на 30 травня у росіян стало менше на один комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько $100 млн

- повідомив співрозмовник.

За даними джерел, його уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

Джерело зазначило, що ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

За даними джерела, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

Дана спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.

Доповнення

Джерела УНН повідомляли подробиці щодо уражень у краснодарському краї. Кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму, провели Сили оборони спільно з СБУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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