Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник
Киев • УНН
Беспилотники СБУ уничтожили в оккупированном Крыму российскую систему радиолокационного обнаружения дальнего действия стоимостью около 100 миллионов долларов.
В оккупированном Крыму дроны СБУ поразили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около 100 млн. дол. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
В ночь с 29 на 30 мая у россиян стало меньше на один комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около $100 млн
По данным источников, его поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.
Источник отметил, что эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.
По данным источника, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.
Данная спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.
Дополнение
Источники УНН сообщали подробности относительно поражений в Краснодарском крае. Многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму, провели Силы обороны совместно с СБУ.
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