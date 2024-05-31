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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник

Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 09:25  •  9891 просмотра

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Беспилотники СБУ уничтожили в оккупированном Крыму российскую систему радиолокационного обнаружения дальнего действия стоимостью около 100 миллионов долларов.

В оккупированном Крыму дроны СБУ поразили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около 100 млн. дол. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

В ночь с 29 на 30 мая у россиян стало меньше на один комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около $100 млн

- сообщил собеседник.

По данным источников, его поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.

Источник отметил, что эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

По данным источника, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.

Данная спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.

Дополнение

Источники УНН сообщали подробности относительно поражений в Краснодарском крае. Многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму, провели Силы обороны совместно с СБУ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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