Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник

В оккупированном Крыму дроны СБУ поразили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около 100 млн. дол. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

В ночь с 29 на 30 мая у россиян стало меньше на один комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около $100 млн - сообщил собеседник.

По данным источников, его поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.

Источник отметил, что эта РЛС вблизи Армянска контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

По данным источника, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали.

Данная спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.

Дополнение

Источники УНН сообщали подробности относительно поражений в Краснодарском крае. Многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму, провели Силы обороны совместно с СБУ.