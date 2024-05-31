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Кількаденна операція за участю СБУ: стали відомі подробиці щодо уражень у краснодарському краї

Кількаденна операція за участю СБУ: стали відомі подробиці щодо уражень у краснодарському краї

Київ • УНН

 • 19055 перегляди

Стали відомі подробиці щодо уражень у краснодарському краї. Кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму, провели Сили оборони спільно з СБУ, повідомило УНН джерело.

Стали відомі подробиці щодо уражень у краснодарському краї. Кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму, провели Сили оборони спільно з СБУ, повідомило УНН джерело.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, за попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у краснодарському краї рф.

Спочатку, за даними джерела, Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Потім, як розповіло джерело, дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ, за інформацією співрозмовника, завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ". Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

Генштаб ЗСУ: завдано влучних ударів по терміналах у краснодарському краї31.05.24, 09:41 • 26789 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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