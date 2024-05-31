Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае

Стали известны подробности относительно поражений в краснодарском крае. Многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму, провели Силы обороны совместно с СБУ, сообщил УНН источник.

Детали

По данным собеседника УНН, по предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в краснодарском крае рф.

Изначально, по данным источника, Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали до порта "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора. Затем, как рассказал источник, дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

Этой же ночью СБУ совместно с ВМС ВСУ, по информации собеседника, нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ". Через нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.

Генштаб ВСУ: нанесены точные удары по терминалам в краснодарском крае