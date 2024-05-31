ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае

Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 08:20  •  6371 просмотра

Read in English

Стали известны подробности относительно поражений в краснодарском крае. Многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму, провели Силы обороны совместно с СБУ, сообщил УНН источник.

Стали известны подробности относительно поражений в краснодарском крае. Многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму, провели Силы обороны совместно с СБУ, сообщил УНН источник.

Детали

По данным собеседника УНН, по предварительной информации, был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в краснодарском крае рф.

Изначально, по данным источника, Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали до порта "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора. Затем, как рассказал источник, дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.

Этой же ночью СБУ совместно с ВМС ВСУ, по информации собеседника, нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ". Через нее светлые нефтепродукты шли в Крым. После эффективной отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.

Генштаб ВСУ: нанесены точные удары по терминалам в краснодарском крае31 мая 2024, 06:41 • 13112 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
krymКрым
Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  100012 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  126997 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  123452 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  166925 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  111458 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  157405 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  88543 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  92368 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116200 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121128 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Новости по теме
Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае

Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае

  •  6371 просмотра
Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство

Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство

  •  8592 просмотра
Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

  •  11020 просмотра
Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

  •  19094 просмотра
На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

  •  18040 просмотра
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

  •  15891 просмотра
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

  •  13492 просмотра
Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD

Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD

  •  12155 просмотра
Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша

Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша

  •  13094 просмотра
Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части

Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части

  •  11136 просмотра

Популярные

В столице прогремели взрывы

В столице прогремели взрывы

  •  117575 просмотра
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

  •  116895 просмотра
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

  •  115725 просмотра
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

  •  114922 просмотра
В Киевской области работает противовоздушная оборона

В Киевской области работает противовоздушная оборона

  •  105541 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  103950 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

  •  166925 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  157517 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  157405 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  161470 просмотра

Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае

Стали известны подробности относительно поражений в краснодарском крае. Многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму, провели Силы обороны совместно с СБУ, сообщил УНН источник.

Война •   •  6371 просмотра
Многодневная операция с участием СБУ: стали известны подробности по поражениям в краснодарском крае

Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство

30 мая в Ужгороде 16 детей пострадали, из них 3 получили серьезные травмы, в том числе переломы ног и ушибы позвоночника, когда в веревочном парке оборвался трос, в результате чего они упали с высоты 1,5 метра.

Криминал и ЧП •   •  8592 просмотра
Падение детей с высоты после обрыва троса в веревочном парке в Ужгороде: открыто производство

Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

Сегодня Украина подпишет три соглашения о безопасности, которые обеспечат Киеву долгосрочную поддержку, о чем объявил Президент Владимир Зеленский, который сегодня будет находиться в Стокгольме на третьем саммите Украина – Северная Европа.

Война •   •  11020 просмотра
Зеленский сегодня в Стокгольме: анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

Польша готовит очередной военной помощи Украине.

Война •   •  19094 просмотра
Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

Оккупанты усиливают блокпосты на захваченных территориях вокруг Рубежного и Северодонецка, разыскивая людей, в то время как в этих районах продолжаются лесные пожары, а меры по их ликвидации не принимаются.

Общество •   •  18040 просмотра
На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

В Донецкой области российские войска за один день 7 раз обстреляли населенные пункты, повредив жилые дома и инфраструктуру, ранив 3 человека.

Война •   •  15891 просмотра
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

В течение эпидемического сезона зарегистрировано около 5 млн случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, и в том числе COVID-19. в среднем это на 13% меньше чем в среднем по Украине за аналогичный эпидемический сезон.

COVID-19 •   •  13492 просмотра
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD

Tesla инициировала процедуры в Китае для регистрации своего программного обеспечения «полного автономного вождения " (FSD), которое позволит тестировать его на дорогах общего пользования перед развертыванием для клиентов.

Новости Мира •   •  12155 просмотра
Tesla готовит условия для запуска в Китае своего программного обеспечения FSD

Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша

Служба безопасности задержала российскую информаторшу, которая шпионила за украинскими силами обороны во время боев за Авдеевку, предоставляя разведданные войскам рф.

Война •   •  13094 просмотра
Помогала войскам рф захватить Авдеевку: задержана российская информаторша

Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части

Должностное лицо воинской части в Одесской области разрешило бухгалтеру незаконно перевести на свой банковский счет более 4 миллионов гривен, предназначенных для выплат бойцам.

Криминал и ЧП •   •  11136 просмотра
Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части