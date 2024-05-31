Генштаб ВСУ: нанесены точные удары по терминалам в краснодарском крае

Генеральный штаб ВСУ сообщил об очередном результате скоординированных действий Сил обороны: нанесены точные удары по терминалам в краснодарском крае, пишет УНН.

Детали

"Ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае рф. Это произошло в начале суток 31 мая – следующей ночью после того, как Силы обороны Украины меткими ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора", - сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook.

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Как отметили в Генштабе ВСУ, "поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун"".

"Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается", - указали в Генштабе ВСУ.

Комплексная операция, как сообщается, была проведена в координации с другими составляющими Сил обороны Украины.

"Так, ударные БпЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края", - отметили в Генштабе ВСУ.

"Современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона вновь оказалась бессильной против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, используемые для логистики и снабжения армии рф. Дальше будет... Продолжаем уничтожать врага, его технику и военную инфраструктуру. Так одержим победу! Слава Украине!"- подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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