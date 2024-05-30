Ночью ВСУ ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе - Генштаб

В ночь на 30 мая Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что россияне активно использовали переправу для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

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Также В Генштабе рассказали, что Объект прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь"," Тор","Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.

В результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы. Благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана - подытожили в Генштабе.

Напомним

В результате спецоперации Главного разведывательного управления Украины в оккупированном Крыму в ночь на 30 мая были подбиты 4 российских катера-разведчика, 2 из которых были уничтожены.

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