Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Ночью ВСУ ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе - Генштаб
Украинские силы обороны атаковали Керченскую паромную переправу ракетами ATACMS, повредив два парома и существенно подорвав российскую военную логистику в оккупированном Крыму.
В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила
Мужчина сообщил о наличии взрывчатки в его сумке в банке в Ужгороде, но после осмотра экспертами-взрывотехниками никаких опасных предметов обнаружено не было.
Атака на Крым: в Керчи ночью в реанимацию доставили студентов-практикантов с подбитого парома
Двое студентов-стажеров были доставлены в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после аварии парома во время ночной атаки на Крым. Одному из них ампутировали ногу, а другой получил тяжелую травму головы.
Правительство утвердило порядок сдачи экзаменов по основам Конституции и истории Украины для желающих получить украинское гражданство
Кабинет Министров утвердил порядок сдачи иностранцами и лицами без гражданства экзаменов по основам Конституции Украины и истории Украины с целью получения украинского гражданства.
Взрывы раздаются в Харькове
В Харькове слышали взрывы, жителей призвали не покидать укрытие до окончания воздушной тревоги.
Макрон хочет создать коалицию по отправке военных инструкторов в Украину - СМИ
Ожидается, что Франция возглавит коалицию стран желающих направить в Украину инструкторов, которые будут обучать будущих бойцов Сил обороны.
Пока это не обсуждение: глава МИД Латвии отвергла дискуссии о возможной отправке войск в Украину
Латвия отвергает дискуссии о размещении войск в Украине, но поддерживает право Украины наносить удары по законным военным объектам в россии с помощью предоставленного оружия, если это необходимо для защиты от российской агрессии.
Украина уже заключила соглашения по безопасности с 12 странами - Зеленский
Украина подписала уже 12 соглашений по Безопасности, предусматривающих военную и финансовую поддержку на сумму более 23 миллиардов долларов от партнеров, в частности Испании, Португалии и Бельгии.
Бил дронами-камикадзе и артиллерией: в течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину
По словам главы Днепропетровской ОВА, под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Красногригорьевская громады.
Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес Украины: в МИД отреагировали на высказывания премьера Грузии
Министерство иностранных дел Украины осудило недружественные и искаженные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о событиях в Украине. В ведомстве призвали грузинских политиков воздержаться от повторения российских заявлений об Украине.