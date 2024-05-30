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Операція ГУР у Криму: уражено 4 катери "Тунєц" — 2 з них знищено

Операція ГУР у Криму: уражено 4 катери "Тунєц" — 2 з них знищено

Київ • УНН

 • 29147 перегляди

В результаті спецоперації Головного розвідувального управління України в окупованому Криму були підбиті 4 російських катери-розвідники, 2 з яких були знищені.

Внаслідок операції ГУР в окупованому Криму уражено було 4 катери "Тунєц" — 2 з них знищено. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки МО України. 

Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунєц" та уразили ще два судна такого ж типу. Тож загалом втрати держави-агресора росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц"

- інформує ГУР.

Повідомляється, що вказані засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.

Доповнення

УНН повідомляв спочатку  із посиланням на власні джерела, що в результаті операції ГУР було уражено два катери рф. Ймовірно два катери типу КС-701 "Тунєць".

Згодом в ГУР підтвердили знищення двох катерів рф у Криму та повідомили деталі спецоперації.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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